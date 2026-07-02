Источник: смерть актера Высоковского не носит криминального характера

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Смерть актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского, по предварительным данным, не носит криминального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.