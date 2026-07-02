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Источник: смерть актера Высоковского не носит криминального характера - РИА Новости, 02.07.2026
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11:10 02.07.2026 (обновлено: 12:31 02.07.2026)
Источник: смерть актера Высоковского не носит криминального характера

Смерть актера Александра Высоковского не носит криминального характера

© Фото : Александр Высоковский/ВКонтактеАлександр Высоковский
Александр Высоковский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Александр Высоковский/ВКонтакте
Александр Высоковский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер из сериала "Бригада" Александр Высоковский пропал на рыбалке на Оке в Подмосковье и был найден мертвым.
  • По предварительным данным правоохранительных органов, его смерть не носит криминального характера, но по ее факту возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Смерть актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского, по предварительным данным, не носит криминального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Артист пропал на рыбалке на Оке в Подмосковье, куда отправился с сыном во вторник, в среду его тело достали из реки, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным следствия, Высоковский пошел вдоль течения и не вернулся. По факту его смерти возбуждено уголовное дело в целях установления всех обстоятельств произошедшего.
"Предварительно, смерть не носит криминального характера", — сказал собеседник агентства.
Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.
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