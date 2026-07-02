Россиян предупредили, к чему может привести перегрев смартфона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Частый перегрев смартфона может привести к ухудшению работы батареи.
- Регулярное воздействие высоких температур ускоряет деградацию батареи, сокращая время автономной работы.
- Перегрев особенно быстро возникает при использовании ресурсоемких приложений на улице.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Частый перегрев смартфона может ухудшить работу батареи — в результате устройство будет быстрее разряжаться, время автономной работы сократится, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Разовый перегрев вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако регулярное воздействие высоких температур может ускорить деградацию батареи. В результате спустя некоторое время пользователь может заметить сокращение времени автономной работы, более быстрый разряд устройства и необходимость чаще заряжать смартфон", — сказала она.
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Особенно быстро перегрев возникает при использовании ресурсоемких приложений на улице. Мобильные игры, длительная съемка видео в высоком разрешении, видеозвонки, навигация и работа нескольких приложений одновременно создают серьезную нагрузку на процессор и аккумулятор.
Если все это происходит под прямыми солнечными лучами, температура устройства может подняться до значений, при которых система защиты начнет ограничивать работу смартфона.
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