Россиян предупредили, к чему может привести перегрев смартфона

Краткий пересказ от РИА ИИ Частый перегрев смартфона может привести к ухудшению работы батареи.

Регулярное воздействие высоких температур ускоряет деградацию батареи, сокращая время автономной работы.

Перегрев особенно быстро возникает при использовании ресурсоемких приложений на улице.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Частый перегрев смартфона может ухудшить работу батареи — в результате устройство будет быстрее разряжаться, время автономной работы сократится, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

"Разовый перегрев вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако регулярное воздействие высоких температур может ускорить деградацию батареи. В результате спустя некоторое время пользователь может заметить сокращение времени автономной работы, более быстрый разряд устройства и необходимость чаще заряжать смартфон", — сказала она.

Особенно быстро перегрев возникает при использовании ресурсоемких приложений на улице. Мобильные игры, длительная съемка видео в высоком разрешении, видеозвонки, навигация и работа нескольких приложений одновременно создают серьезную нагрузку на процессор и аккумулятор.