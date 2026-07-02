Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили, к чему может привести перегрев смартфона - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 02.07.2026 (обновлено: 11:40 02.07.2026)
Россиян предупредили, к чему может привести перегрев смартфона

Голицына: частый перегрев смартфона может ухудшить работу батареи

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частый перегрев смартфона может привести к ухудшению работы батареи.
  • Регулярное воздействие высоких температур ускоряет деградацию батареи, сокращая время автономной работы.
  • Перегрев особенно быстро возникает при использовании ресурсоемких приложений на улице.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Частый перегрев смартфона может ухудшить работу батареи — в результате устройство будет быстрее разряжаться, время автономной работы сократится, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Разовый перегрев вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако регулярное воздействие высоких температур может ускорить деградацию батареи. В результате спустя некоторое время пользователь может заметить сокращение времени автономной работы, более быстрый разряд устройства и необходимость чаще заряжать смартфон", — сказала она.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Эксперт рассказала, как защитить смартфон в жару
28 июня, 04:41
Особенно быстро перегрев возникает при использовании ресурсоемких приложений на улице. Мобильные игры, длительная съемка видео в высоком разрешении, видеозвонки, навигация и работа нескольких приложений одновременно создают серьезную нагрузку на процессор и аккумулятор.
Если все это происходит под прямыми солнечными лучами, температура устройства может подняться до значений, при которых система защиты начнет ограничивать работу смартфона.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Эксперт объяснила, из-за чего может тормозить новый смартфон
21 февраля, 09:32
 
ОбществоМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала