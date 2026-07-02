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Трех белгородцев будут судить за вымогательство денег у участника СВО - РИА Новости, 02.07.2026
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18:58 02.07.2026
Трех белгородцев будут судить за вымогательство денег у участника СВО

СК: трех белгородцев будут судить за вымогательство денег у участника СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое жителей Белгородской области обвиняются в мошенничестве, вымогательстве и похищении участника СВО.
  • Они выманили у участника СВО 2,5 миллиона рублей и под угрозой оружия потребовали еще 950 тысяч рублей.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Трое жителей Белгородской области предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и похищении участника СВО, у которого они выманили 2,5 миллиона рублей, а затем под угрозой оружия потребовали еще 950 тысяч рублей, сообщили в СК РФ.
По данным ведомства, в апреле-мае 2025 года двое братьев, войдя в доверие к участнику СВО, пообещали сохранить его деньги, полученные по контракту. Вместо этого они присвоили 2,5 миллиона рублей и потратили их на собственные нужды. Под предлогом якобы совершенного им ДТП фигуранты, угрожая оружием, потребовали еще 950 тысяч рублей. Затем силой посадили мужчину в машину и удерживали его на АЗС в Красногвардейском районе. Там третий обвиняемый похитил у потерпевшего мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей.
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Кроме того, сообщает СК, обвиняемые пытались организовать фиктивный брак военнослужащего с подставной женщиной, чтобы завладеть его будущими выплатами. Потерпевший вовремя осознал схему и подал на развод.
"Следственными органами СК России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей региона, которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в Telegram-канале СК.
В зависимости от роли каждого, по информации ведомства, их обвиняют в крупном мошенничестве, вымогательстве с применением насилия, похищении человека из корыстных побуждений, подготовке к еще одному крупному мошенничеству и грабеже.
Уточняется, что преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Белгородской области, которые также проводили оперативное сопровождение по уголовному делу.
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