СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус из Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора дрон атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа.
- СК возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ в Брянской области на туристический автобус из Белоруссии, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
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"Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на туристический автобус из Республики Беларусь", - говорится в сообщении.