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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус из Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2026
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15:54 02.07.2026 (обновлено: 16:01 02.07.2026)
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус из Белоруссии

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на белорусский автобус под Брянском

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора дрон атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа.
  • СК возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ в Брянской области на туристический автобус из Белоруссии, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
«
"Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на туристический автобус из Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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Вчера, 14:58
 
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