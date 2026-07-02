Житель Пермского края получил семь лет за поджог подстанции

Краткий пересказ от РИА ИИ 18-летний житель Пермского края приговорен к семи годам колонии общего режима.

Он признан виновным в поджоге трансформаторной подстанции и склонении знакомых к террористической деятельности.

Поджог трансформаторной подстанции оставил без электроснабжения около 50 домов в местном садоводческом кооперативе.

КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Суд приговорил 18-летнего жителя Пермского края к семи годам колонии общего режима за поджог трансформаторной подстанции и склонение знакомых к террористической деятельности, сообщает СК России.

"Доказательства, собранные следственными органами СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении террористического акта (часть 1 статьи 205 УК РФ), а также в склонении своих знакомых к террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ)… Назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении

Следствием и судом установлено, что в одном из мессенджеров с осужденным связался анонимный пользователь, предложивший ему за денежное вознаграждение совершить преступления. Вечером 4 и 5 марта 2025 года фигурант, являвшийся на тот момент несовершеннолетним, с использованием легковоспламеняющейся смеси поджег трансформаторную подстанцию на территории Краснокамского городского округа. В результате без электроснабжения остались около 50 домов в местном садоводческом кооперативе.