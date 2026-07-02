Рейтинг@Mail.ru
Житель Пермского края получил семь лет за поджог подстанции - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 02.07.2026
Житель Пермского края получил семь лет за поджог подстанции

СК: житель Пермского края получил семь лет за поджог трансформаторной подстанции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 18-летний житель Пермского края приговорен к семи годам колонии общего режима.
  • Он признан виновным в поджоге трансформаторной подстанции и склонении знакомых к террористической деятельности.
  • Поджог трансформаторной подстанции оставил без электроснабжения около 50 домов в местном садоводческом кооперативе.
КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Суд приговорил 18-летнего жителя Пермского края к семи годам колонии общего режима за поджог трансформаторной подстанции и склонение знакомых к террористической деятельности, сообщает СК России.
"Доказательства, собранные следственными органами СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении террористического акта (часть 1 статьи 205 УК РФ), а также в склонении своих знакомых к террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ)… Назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Суд приговорил трех россиян к тюрьме за попытку теракта в Туле
Вчера, 11:57
Следствием и судом установлено, что в одном из мессенджеров с осужденным связался анонимный пользователь, предложивший ему за денежное вознаграждение совершить преступления. Вечером 4 и 5 марта 2025 года фигурант, являвшийся на тот момент несовершеннолетним, с использованием легковоспламеняющейся смеси поджег трансформаторную подстанцию на территории Краснокамского городского округа. В результате без электроснабжения остались около 50 домов в местном садоводческом кооперативе.
Кроме того, следствие установило, что с декабря 2024 по март 2025 года молодой человек создал канал в мессенджере, куда пригласил троих своих знакомых. В данном канале он, по версии следствия и суда, побуждал подписчиков к совершению преступлений террористической направленности, описывал способы их осуществления и обозначал размер денежного вознаграждения.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Суд арестовал двух фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в Москве
1 июля, 17:48
 
ПроисшествияРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала