В Воркуте проверят сообщения о заболевании энтеровирусом в детсадах

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"В рамках проверочных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана уголовно-правовая оценка на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.