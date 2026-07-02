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В Воркуте проверят сообщения о заболевании энтеровирусом в детсадах - РИА Новости, 02.07.2026
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10:59 02.07.2026
В Воркуте проверят сообщения о заболевании энтеровирусом в детсадах

СК проверит сообщения о заболевании энтеровирусом в детсадах в Воркуте

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственные органы проводят проверку после публикаций о заболевании энтеровирусной инфекцией воспитанников детских учреждений Воркуты.
  • Вспышки энтеровирусной инфекции выявлены в школе и пяти детских садах Воркуты, за медицинской помощью обратились 37 детей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после публикаций о заболевании энтеровирусной инфекцией воспитанников детских учреждений Воркуты, сообщает СУСК РФ по республике Коми.
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"В рамках проверочных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана уголовно-правовая оценка на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным ряда СМИ, вспышки энтеровирусной инфекции выявлены в школе и пяти детских садах Воркуты. Сообщается, что всего за медицинской помощью обратились 37 детей, всем оказана помощь амбулаторно. В детских учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.
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