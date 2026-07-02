Рейтинг@Mail.ru
В Дамаске из-за взрыва кафе, предварительно, погибли четыре человека - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 02.07.2026 (обновлено: 17:18 02.07.2026)
В Дамаске из-за взрыва кафе, предварительно, погибли четыре человека

SANA: в Дамаске из-за взрыва кафе, предварительно, погибли четыре человека

© REUTERS / Yamam Al ShaarПолиция на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия. 2 июля 2026
Полиция на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Полиция на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия. 2 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате взрыва на улице Ан-Наср в Дамаске погибли четыре человека.
  • Одиннадцать человек получили ранения и были доставлены в больницы.
БЕЙРУТ, 2 июл — РИА Новости. Жертвами взрыва на улице Ан-Наср в Дамаске по предварительным данным стали четыре человека еще 11 ранены, информирует сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на директора управления скорой помощи Сирии Ахмад аль-Баккура.
"Четырнадцать человек были доставлены с места взрыва на улице Ан-Наср в Дамаске в больницу "Аль-Муджтахид", среди них четверо погибших и десять пострадавших. Еще один пострадавший был доставлен в больницу Сирийского Красного Полумесяца", — заявил аль-Баккур, которого цитирует агентство.
Полиция на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Дамаске прогремел взрыв, есть погибшие
Вчера, 15:48
 
Дамаск (город)В миреСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала