В Дамаске из-за взрыва кафе, предварительно, погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате взрыва на улице Ан-Наср в Дамаске погибли четыре человека.
- Одиннадцать человек получили ранения и были доставлены в больницы.
БЕЙРУТ, 2 июл — РИА Новости. Жертвами взрыва на улице Ан-Наср в Дамаске по предварительным данным стали четыре человека еще 11 ранены, информирует сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на директора управления скорой помощи Сирии Ахмад аль-Баккура.
"Четырнадцать человек были доставлены с места взрыва на улице Ан-Наср в Дамаске в больницу "Аль-Муджтахид", среди них четверо погибших и десять пострадавших. Еще один пострадавший был доставлен в больницу Сирийского Красного Полумесяца", — заявил аль-Баккур, которого цитирует агентство.
В Дамаске прогремел взрыв, есть погибшие
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