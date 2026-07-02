В Дамаске из-за взрыва кафе, предварительно, погибли четыре человека

БЕЙРУТ, 2 июл — РИА Новости. Жертвами взрыва на улице Ан-Наср в Дамаске по предварительным данным стали четыре человека еще 11 ранены, информирует сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на директора управления скорой помощи Сирии Ахмад аль-Баккура.