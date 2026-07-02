ВСУ атаковали Белгородскую область 62 раза за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 62 раза.
- Сбиты и подавлены 172 вражеских беспилотника.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали территорию Белгородской области, силами ПВО Минобороны России сбиты и подавлены 172 вражеских беспилотника, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали территорию Белгородской области. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 172 вражеских беспилотника", - написал он в канале на платформе "Макс".
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