В Штутгарте началась эвакуация жителей после обнаружения бомбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Штутгарте обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны весом 50 килограммов.
- Полиция эвакуирует территорию в радиусе не менее 150 метров от места находки в районе Бад-Каннштатт.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эвакуация жителей одного из районов Штутгарта на юго-западе Германии началась после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны и весом 50 килограмм, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
"После обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в Штутгарте полиция эвакуирует территорию в радиусе не менее 150 метров (от места находки - ред.) в районе Бад-Каннштатт", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в зоне эвакуации находятся жилые дома и часть курортного парка. Точное число людей, которым придется временно покинуть свои дома, пока неизвестно. Бомбу весом полцентнера обнаружили во время строительных работ, скорее всего, ее придется обезвреживать на месте.
В середине июня специалисты обезвредили 250-килограмовую бомбу времен Второй мировой войны, которую также обнаружили во время строительных работ в немецком городе Майнц, сообщала местная администрация. В мае семь американских бомб времен Второй мировой войны обезвредили в городе Битбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.
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2 ноября 2025, 19:12