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В Штутгарте началась эвакуация жителей после обнаружения бомбы - РИА Новости, 02.07.2026
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16:17 02.07.2026
В Штутгарте началась эвакуация жителей после обнаружения бомбы

В Штутгарте началась эвакуация после обнаружения бомбы времен Второй мировой

© AP Photo / Kerstin JoenssonСотрудники спецподразделения немецкой полиции
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Штутгарте обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны весом 50 килограммов.
  • Полиция эвакуирует территорию в радиусе не менее 150 метров от места находки в районе Бад-Каннштатт.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эвакуация жителей одного из районов Штутгарта на юго-западе Германии началась после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны и весом 50 килограмм, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
"После обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в Штутгарте полиция эвакуирует территорию в радиусе не менее 150 метров (от места находки - ред.) в районе Бад-Каннштатт", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в зоне эвакуации находятся жилые дома и часть курортного парка. Точное число людей, которым придется временно покинуть свои дома, пока неизвестно. Бомбу весом полцентнера обнаружили во время строительных работ, скорее всего, ее придется обезвреживать на месте.
В середине июня специалисты обезвредили 250-килограмовую бомбу времен Второй мировой войны, которую также обнаружили во время строительных работ в немецком городе Майнц, сообщала местная администрация. В мае семь американских бомб времен Второй мировой войны обезвредили в городе Битбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.
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