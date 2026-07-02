В Штутгарте началась эвакуация жителей после обнаружения бомбы

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эвакуация жителей одного из районов Штутгарта на юго-западе Германии началась после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны и весом 50 килограмм, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, в зоне эвакуации находятся жилые дома и часть курортного парка. Точное число людей, которым придется временно покинуть свои дома, пока неизвестно. Бомбу весом полцентнера обнаружили во время строительных работ, скорее всего, ее придется обезвреживать на месте.