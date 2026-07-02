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Певица Катя Лель раскрыла обязательные пункты своего райдера - РИА Новости, 02.07.2026
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Шоубиз
 
05:41 02.07.2026
Певица Катя Лель раскрыла обязательные пункты своего райдера

Среди обязательных пунктов райдера Кати Лель шторы black-out

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Катя Лель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди обязательных пунктов райдера Кати Лель — шторы black-out и ортопедическая подушка.
  • В райдере Кати Лель также указаны закуски и напитки для танцоров: сырная, мясная и рыбная закуски, черный хлеб, вода с газом и без газа, чай и кофе.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что среди обязательных пунктов ее райдера - шторы black-out и ортопедическая подушка.
"У меня все очень просто, достаточно скромно в райдере. Это темные шторы - black-out, без которых я не могу спать, ортопедическая подушка, которая важна для здоровья позвоночника - как ты спишь, так ты себя и чувствуешь. В гримерке должны быть сырная, мясная и рыбная закуски для танцоров, черный хлебушек, вода с газом и без газа, чай и кофе. Все - вот весь мой райдер", - сказала она.
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Говоря о необычных позициях в райдере своих коллег, Лель отметила, что каждый артист вправе озвучивать свои желания. При этом сама артистка ценит спокойствие и комфорт.
"Для меня главное - чтобы все было спокойно и комфортно", - подчеркнула Лель.
Ранее певица Лолита рассказала РИА Новости, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований артиста.
Райдеры артистов - одна из самых обсуждаемых тем. Артисты включают в список требований как базовые вещи, так и необычные позиции, такие как стейк из фламинго, 50 сосисок, определенное количество пачек лапши "Доширак", кальян, бита и прочее.
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