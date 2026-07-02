Певица Катя Лель раскрыла обязательные пункты своего райдера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среди обязательных пунктов райдера Кати Лель — шторы black-out и ортопедическая подушка.
- В райдере Кати Лель также указаны закуски и напитки для танцоров: сырная, мясная и рыбная закуски, черный хлеб, вода с газом и без газа, чай и кофе.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что среди обязательных пунктов ее райдера - шторы black-out и ортопедическая подушка.
"У меня все очень просто, достаточно скромно в райдере. Это темные шторы - black-out, без которых я не могу спать, ортопедическая подушка, которая важна для здоровья позвоночника - как ты спишь, так ты себя и чувствуешь. В гримерке должны быть сырная, мясная и рыбная закуски для танцоров, черный хлебушек, вода с газом и без газа, чай и кофе. Все - вот весь мой райдер", - сказала она.
Катя Лель удивилась всплеску популярности ее хита в Индонезии
9 февраля, 09:37
Говоря о необычных позициях в райдере своих коллег, Лель отметила, что каждый артист вправе озвучивать свои желания. При этом сама артистка ценит спокойствие и комфорт.
"Для меня главное - чтобы все было спокойно и комфортно", - подчеркнула Лель.
Ранее певица Лолита рассказала РИА Новости, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований артиста.
Райдеры артистов - одна из самых обсуждаемых тем. Артисты включают в список требований как базовые вещи, так и необычные позиции, такие как стейк из фламинго, 50 сосисок, определенное количество пачек лапши "Доширак", кальян, бита и прочее.