Певица Катя Лель раскрыла обязательные пункты своего райдера

"У меня все очень просто, достаточно скромно в райдере. Это темные шторы - black-out, без которых я не могу спать, ортопедическая подушка, которая важна для здоровья позвоночника - как ты спишь, так ты себя и чувствуешь. В гримерке должны быть сырная, мясная и рыбная закуски для танцоров, черный хлебушек, вода с газом и без газа, чай и кофе. Все - вот весь мой райдер", - сказала она.