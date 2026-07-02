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Шерпа России назвал факторы, влияющие на экономику в глобальном масштабе - РИА Новости, 02.07.2026
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08:30 02.07.2026
Шерпа России назвал факторы, влияющие на экономику в глобальном масштабе

Шерпа Агафонов: технологические достижения и демография влияют на экономику

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технологические достижения, особенно в области искусственного интеллекта, влияют на экономические процессы в глобальном масштабе, заявил Денис Агафонов.
  • Демография также оказывает влияние на мировую экономику, и ситуация с ростом народонаселения может развиваться в рамках пессимистичного прогноза ООН.
  • Россия активно занимается платформизацией экономики, что может оказать серьезное воздействие на глобальную экономику и стать фактором роста в условиях ограниченности ресурсов.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Технологические достижения и демография влияют на экономические процессы в глобальном масштабе, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, шерпа России в G20, председатель межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати" Денис Агафонов.
"Безусловно, в целом на экономические процессы, в том числе в глобальном масштабе, влияют последние технологические достижения, прежде всего, технологии искусственного интеллекта" - сказал Агафонов.
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Он подчеркнул, что на мировую экономику также влияет демография. По его словам, можно предположить, что ситуация с ростом народонаселения будет развиваться в рамках пессимистичного прогноза ООН.
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"Это тоже будет в конечном итоге очень сильно определять состояние глобальной экономики даже в горизонте 30-40 лет", - добавил Агафонов.
Он также отметил, что Россия активно занимается платформизацией экономики.
"На наш взгляд, распространение платформенных решений на различные сферы экономической жизни способно оказать очень серьезное воздействие на глобальную экономику в целом и может стать одним из внутренних факторов роста в условиях ограниченности ресурсов, прежде всего демографических", - подытожил шерпа.
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