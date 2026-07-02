Краткий пересказ от РИА ИИ Технологические достижения, особенно в области искусственного интеллекта, влияют на экономические процессы в глобальном масштабе, заявил Денис Агафонов.

Демография также оказывает влияние на мировую экономику, и ситуация с ростом народонаселения может развиваться в рамках пессимистичного прогноза ООН.

Россия активно занимается платформизацией экономики, что может оказать серьезное воздействие на глобальную экономику и стать фактором роста в условиях ограниченности ресурсов.

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Технологические достижения и демография влияют на экономические процессы в глобальном масштабе, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, шерпа России в G20, председатель межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати" Денис Агафонов.

"Безусловно, в целом на экономические процессы, в том числе в глобальном масштабе, влияют последние технологические достижения, прежде всего, технологии искусственного интеллекта" - сказал Агафонов.

Он подчеркнул, что на мировую экономику также влияет демография. По его словам, можно предположить, что ситуация с ростом народонаселения будет развиваться в рамках пессимистичного прогноза ООН

« "Это тоже будет в конечном итоге очень сильно определять состояние глобальной экономики даже в горизонте 30-40 лет", - добавил Агафонов.

Он также отметил, что Россия активно занимается платформизацией экономики.