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В Мурманской области стартовал купальный сезон за полярным кругом - РИА Новости, 02.07.2026
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16:05 02.07.2026
В Мурманской области стартовал купальный сезон за полярным кругом

В Мурманской области стартовал купальный сезон на двух пляжах

© РИА Новости / Илья ТиминГород Мурманск
Город Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Город Мурманск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мурманской области стартовал купальный сезон на двух официальных пляжах: «Аврора-Пляж» на озере Канентъявр и «Северный пляж Ура-Губа» на реке Ура.
  • Пляжи оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха, но точки общепита пока не открылись, а вход на пляжи свободный.
  • Купание доступно на озере Канентъявр три дня в неделю до 15 августа, а на реке Уре — ежедневно, при этом купание в других водоемах региона запрещено.
МУРМАНСК, 2 июл - РИА Новости. В Мурманской области на двух официальных пляжах стартовал купальный сезон, сообщили в министерстве туризма региона.
"Этим летом безопасно и комфортно отдохнуть у воды можно на двух официальных пляжах: "Аврора-Пляж" на озере Канентъявр и "Северный пляж Ура-Губа" на реке Ура", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пляжи готовы к приему гостей: специалисты провели необходимые исследования воды, на берегу дежурят спасатели, для комфортного отдыха оборудованы раздевалки, душевые, санитарные модули и урны. Точки общепита на пляжах пока не открылись: гостям советуют брать перекус и воду с собой. Вход на пляжи свободный.
Пляж на озере Канентъявр для купания доступен по 15 августа три дня в неделю, на реке Уре – ежедневно. Купание в других водоемах региона запрещено.
Погода в Мурманске пока не особенно располагает к купанию. Днем воздух прогревается до 15-17 градусов. При этом, как отметили в региональном гидрометцентре, средняя месячная температура воздуха в июне по Мурманской области повсеместно была выше нормы в среднем на 2 градуса.
Самым теплым в Мурманске был июнь 2013 года со средней месячной температурой воздуха +13,9 градуса, а самым холодным - июнь 1982 года со средней месячной температурой воздуха +4,8 градуса.
Как рассказывали ранее РИА Новости в гидрометцентре, июль в Мурманской области – единственный бесснежный месяц, выпадение осадков в виде снега в другие 11 месяцев не считается аномалией.
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