Ударные дроны "Севера" сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в Сумской области.
- Операторы разведывательных БПЛА обнаружили транспортные средства противника, после чего расчеты ударных FPV-дронов уничтожили оба квадроцикла.
КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" сорвали попытку проведения ротации подразделений ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Саян.
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"Противник группой из двух квадроциклов осуществил попытку выдвинуться к линии боевого соприкосновения с личным составом и боеприпасами на Сумском направлении", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что транспортные средства противника были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.
"Расчеты ударных FPV-дронов выполнили взлет и уничтожили оба квадроцикла противника", - сообщил военный.
Он подчеркнул, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь.
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