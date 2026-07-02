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Сбер составил список страховых компаний по реальным выплатам по ипотеке - РИА Новости, 02.07.2026
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17:43 02.07.2026 (обновлено: 17:44 02.07.2026)
Сбер составил список страховых компаний по реальным выплатам по ипотеке

Сбер составил рэнкинг страховщиков по программам ипотечного страхования жизни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбер обнародовал список страховых компаний с указанием реальных выплат по страхованию жизни в рамках ипотечных программ банка, сообщил директор департамента "ДомКлик" Сбербанка Алексей Лейпи в рамках Финансового конгресса Банка России.
Список показывает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев по программам ипотечного кредитования Сбербанка. На текущий момент в нем 16 страховых компаний, оказывающих услуги страхования жизни ипотечных заемщиков.
"Список наглядно показывает степень надежности полисов ипотечного страхования жизни по разным компаниям, так как демонстрирует долю выплат от количества страховых случаев", - пояснил Лейпи, слова которого приводит пресс-служба Сбера.
Список составлен на основе статистических данных Сбера о выплатах страховщиков с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. В топ-5 вошли "Сбербанк страхование жизни", "СОГАЗ", "РЕСО-Гарантия" , "Росгосстрах" и "Абсолют Страхование".
По словам Лейпи, заемщики все более прагматично и взвешенно подходят к ипотечному кредитованию, изучая срок кредита, процентную ставку, суммы переплаты, а также сопутствующие расходы, например, в виде страхования жизни при ипотеке. При этом полис, как правило, выбирают, исходя из цены, чтобы снизить ставку, часто не задумываясь о том, заплатит ли страховщик в сложной ситуации.
"Мы же хотим, чтобы человек был защищен на длительное время ипотечного кредита. Чтобы никакие внезапные жизненные происшествия не повлияли на финансовое благополучие его семьи", - заключил Лейпи.
В пресс-службе добавили, что Сбер планирует обновлять список ежеквартально, а также распространить аналогичный подход и на другие виды страхования.
 
Алексей ЛейпиСбербанк РоссииСбер
 
 
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