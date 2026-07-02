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Суд приговорил причастных к попытке покушения на Сальдо к 6,5 годам тюрьмы - РИА Новости, 02.07.2026
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11:26 02.07.2026 (обновлено: 11:38 02.07.2026)

Суд приговорил причастных к попытке покушения на Сальдо к 6,5 годам тюрьмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два пособника спецслужб Киева, причастные к попытке покушения на губернатора Херсонской области и убийству двух общественных деятелей, осуждены на 6 и 6,5 лет колонии.
  • Осужденные хранили и передавали исполнителям терактов взрывчатку, оружие и боеприпасы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Причастные к попытке покушения на губернатора Херсонской области и убийству двух общественных деятелей два пособника спецслужб Киева осуждены на 6,5 лет колонии, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Двое пособников украинских спецслужб, причастных к террору против Херсонской области, получили заслуженное наказание. Эти субъекты хранили и передавали непосредственным исполнителям терактов взрывчатку, оружие, боеприпасы. Все то, чем потом убивали и пытались убивать людей в Херсоне... Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор напомнил о преступлениях, к которым были причастны осужденные: в 2022 году был подорван в своем автомобиле начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, также был застрелен общественный деятель Валерий Кулешов. Сальдо также указал, что была совершена попытка покушения на него.
"Украинские спецслужбы бросают завербованных людей как расходный материал, а потом забывают о них. Но за кровь и предательство всегда приходится отвечать" , - отметил глава региона.
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ПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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