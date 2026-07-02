Суд приговорил причастных к попытке покушения на Сальдо к 6,5 годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Два пособника спецслужб Киева, причастные к попытке покушения на губернатора Херсонской области и убийству двух общественных деятелей, осуждены на 6 и 6,5 лет колонии.

Осужденные хранили и передавали исполнителям терактов взрывчатку, оружие и боеприпасы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Причастные к попытке покушения на губернатора Херсонской области и убийству двух общественных деятелей два пособника спецслужб Киева осуждены на 6,5 лет колонии, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Двое пособников украинских спецслужб, причастных к террору против Херсонской области , получили заслуженное наказание. Эти субъекты хранили и передавали непосредственным исполнителям терактов взрывчатку, оружие, боеприпасы. Все то, чем потом убивали и пытались убивать людей в Херсоне ... Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии", - написал Сальдо в своем канале на платформе " Макс ".

Губернатор напомнил о преступлениях, к которым были причастны осужденные: в 2022 году был подорван в своем автомобиле начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, также был застрелен общественный деятель Валерий Кулешов. Сальдо также указал, что была совершена попытка покушения на него.