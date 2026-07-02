Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Сахалина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане в ночь на 2 июля.
- Эпицентр землетрясения находился в 92 километрах восточнее села Пихтовое Корсаковского района на юге Сахалина, очаг — на глубине 393 километров.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в ночь на четверг у юго-восточного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане в ночь на 2 июля. Его эпицентр располагался в 92 километрах восточнее села Пихтовое Корсаковского района на юге Сахалина, очаг – на глубине 393 километров", - рассказала сейсмолог.
По данным Семеновой, в населенных пунктах острова землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.