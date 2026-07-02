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Генсек НАТО заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступить в альянс - РИА Новости, 02.07.2026
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12:15 02.07.2026
Генсек НАТО заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступить в альянс

Рютте: у Украины сейчас нет перспектив вступить в НАТО

© AP Photo / Omar HavanaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс.
  • По его словам, США, Германия и другие страны-члены НАТО выступают против вступления Украины в альянс.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс.
"Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены (НАТО) против вступления Украины, в данный момент перспектив нет", - заявил Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
В мае бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по модели, использованной в 1955 году в случае с Западной Германией.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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1 июля, 10:37
 
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