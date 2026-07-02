Генсек НАТО заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступить в альянс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс.
- По его словам, США, Германия и другие страны-члены НАТО выступают против вступления Украины в альянс.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс.
В мае бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по модели, использованной в 1955 году в случае с Западной Германией.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.