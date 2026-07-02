Генсек НАТО заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступить в альянс

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс.

По его словам, США, Германия и другие страны-члены НАТО выступают против вступления Украины в альянс.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс.

"Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США , а также Германия и другие страны-члены (НАТО) против вступления Украины, в данный момент перспектив нет", - заявил Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

В мае бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по модели, использованной в 1955 году в случае с Западной Германией.