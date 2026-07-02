Названа самая подешевевшая рыба в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года.

Цены на кету снизились до 450 рублей за килограмм, на нерку — до 750 рублей за килограмм.

Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая, и по прогнозам вылов кеты может вырасти на 18%, а кижуча — на 11,7%.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года - цены упали до 450 рублей за килограмм и 750 рублей за килограмм соответственно, подсчитали для РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"По данным на конец июня, оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте в первом полугодии 2026 года. ... Цена на кету снизилась до 450 рублей за кг, а на нерку - до 750 рублей", - сообщили там.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева , вылов лососей начинается в конце мая, основной пик приходится на середину июля-середину августа, полное завершение путины - конец октября. Поэтому в первой половине лета цены традиционно высокие, потом начинают корректироваться в зависимости от развития путины. К сентябрю цены, как правило, фиксируются, а с января начинают снижаться.

"Безусловно, объем предложения также влияет на цены: к примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого-начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло", - прокомментировал он.

В ВАРПЭ напомнили, что лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам отраслевой науки, в этом году вылов может достичь 227 тысяч тонн - на треть ниже фактического вылова 2025 года. Прогнозируемый вылов горбуши - 107 тысяч тонн, а нерки - 38 тысяч тонн.