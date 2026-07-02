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Названа самая подешевевшая рыба в России - РИА Новости, 02.07.2026
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02:21 02.07.2026
Названа самая подешевевшая рыба в России

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России

© РИА Новости / Сергей Кривошеев | Перейти в медиабанкЛососевая путина у берегов острова Кунашир
Лососевая путина у берегов острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
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Лососевая путина у берегов острова Кунашир. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года.
  • Цены на кету снизились до 450 рублей за килограмм, на нерку — до 750 рублей за килограмм.
  • Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая, и по прогнозам вылов кеты может вырасти на 18%, а кижуча — на 11,7%.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года - цены упали до 450 рублей за килограмм и 750 рублей за килограмм соответственно, подсчитали для РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"По данным на конец июня, оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте в первом полугодии 2026 года. ... Цена на кету снизилась до 450 рублей за кг, а на нерку - до 750 рублей", - сообщили там.
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По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, вылов лососей начинается в конце мая, основной пик приходится на середину июля-середину августа, полное завершение путины - конец октября. Поэтому в первой половине лета цены традиционно высокие, потом начинают корректироваться в зависимости от развития путины. К сентябрю цены, как правило, фиксируются, а с января начинают снижаться.
"Безусловно, объем предложения также влияет на цены: к примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого-начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло", - прокомментировал он.
В ВАРПЭ напомнили, что лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам отраслевой науки, в этом году вылов может достичь 227 тысяч тонн - на треть ниже фактического вылова 2025 года. Прогнозируемый вылов горбуши - 107 тысяч тонн, а нерки - 38 тысяч тонн.
При этом, по прогнозу, вылов кеты может вырасти на 18%, до 71 тысячи тонн, кижуча - на 11,7%, до 11 тысяч тонн. По данным на 30 июня, вылов лососей составил около 4,4 тысячи тонн.
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