Все готово к широкому использованию цифрового рубля, сообщила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ В России готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Набиуллина.

Подготовка к внедрению новой формы валюты была значительной, но проект пока находится на стадии развития.

ЦБ постоянно обсуждает с банками, какой функционал необходимо развивать.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В России готовы к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться — все готовы", — сказала она на Финансовом конгрессе.

Набиуллина пояснила, что перед внедрением новой формы валюты была проделана большая работа, но проект пока находится на стадии развития.

"Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный, и, конечно, все время находимся в дискуссиях, <...> какой функционал развивать", — добавила она.

По ее словам, ЦБ также обсуждает открытие кошельков на балансе банков, а не только регулятора.