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Все готово к широкому использованию цифрового рубля, сообщила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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13:36 02.07.2026 (обновлено: 15:01 02.07.2026)
Все готово к широкому использованию цифрового рубля, сообщила Набиуллина

Набиуллина: все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Набиуллина.
  • Подготовка к внедрению новой формы валюты была значительной, но проект пока находится на стадии развития.
  • ЦБ постоянно обсуждает с банками, какой функционал необходимо развивать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В России готовы к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться — все готовы", — сказала она на Финансовом конгрессе.
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Набиуллина пояснила, что перед внедрением новой формы валюты была проделана большая работа, но проект пока находится на стадии развития.
"Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный, и, конечно, все время находимся в дискуссиях, <...> какой функционал развивать", — добавила она.
По ее словам, ЦБ также обсуждает открытие кошельков на балансе банков, а не только регулятора.
Над проектом начали работать в 2021 году. Новая форма валюты не отменяет и не заменяет наличные и безналичные деньги, а лишь дополняет. С 1 сентября расчеты в ней появятся в крупнейших финансовых и кредитных организациях, затем обязанность ввести цифровой рубль распространят и на остальных.
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