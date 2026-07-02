МИД назвал решение суда ЕС по RT грубейшим нарушением прав человека

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"Квалифицируем данное решение, равно как и одобряемые им практики гонений на инакомыслящих, как грубейшее нарушение ЕС и его государствами-членами своих международных обязательств в области защиты и продвижения фундаментальных прав человека, включая право на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.