Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал решение суда ЕС по RT грубейшим нарушением прав человека - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 02.07.2026 (обновлено: 16:55 02.07.2026)
МИД назвал решение суда ЕС по RT грубейшим нарушением прав человека

Захарова назвала решение суда ЕС по RT грубейшим нарушением прав человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд ЕС 2 июля признал возможным уголовное преследование за публикацию материалов RT.
  • МИД считает решение суда ЕС грубейшим нарушением прав человека.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. МИД РФ считает грубейшим нарушением прав человека решение суда ЕС о правомочности преследования за распространение материалов RT, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Суд ЕС 2 июля признал возможным уголовное преследование за публикацию материалов RT.
«

"Квалифицируем данное решение, равно как и одобряемые им практики гонений на инакомыслящих, как грубейшее нарушение ЕС и его государствами-членами своих международных обязательств в области защиты и продвижения фундаментальных прав человека, включая право на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
"Мы приближаемся". На Западе заговорили о прямом конфликте с Россией
Вчера, 04:48
 
РоссияЕвросоюзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала