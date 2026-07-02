МИД назвал решение суда ЕС по RT грубейшим нарушением прав человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд ЕС 2 июля признал возможным уголовное преследование за публикацию материалов RT.
- МИД считает решение суда ЕС грубейшим нарушением прав человека.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. МИД РФ считает грубейшим нарушением прав человека решение суда ЕС о правомочности преследования за распространение материалов RT, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Суд ЕС 2 июля признал возможным уголовное преследование за публикацию материалов RT.
«
"Квалифицируем данное решение, равно как и одобряемые им практики гонений на инакомыслящих, как грубейшее нарушение ЕС и его государствами-членами своих международных обязательств в области защиты и продвижения фундаментальных прав человека, включая право на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.