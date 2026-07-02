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Посольство России регулярно запрашивало у Швеции расследование ЧП с БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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22:27 02.07.2026 (обновлено: 22:30 02.07.2026)
Посольство России регулярно запрашивало у Швеции расследование ЧП с БПЛА

Посольство России регулярно запрашивало у Швеции расследование ЧП с дронами

© Фото : Посольство России в ШвецииПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Посольство России в Швеции
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России регулярно запрашивает у Швеции проведение расследований нападений дронов, но пока без конкретных результатов.
  • Дипмиссия подверглось очередному нападению дронов, в связи с чем была направлена нота в МИД Швеции.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посольство России регулярно запрашивает Швецию о расследовании нападений дронов, ни одно из них не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Стокгольме.
"К сожалению, несмотря на наши регулярные обращения к шведским властям с требованием провести всестороннее расследование и обеспечить надлежащую защиту российских объектов в соответствии с международными обязательствами Швеции, до настоящего времени ни одно из расследований не привело к каким-либо конкретным результатам", - сообщили агентству в посольстве.
Посольство России в Швеции в четверг подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии. Посольство направило ноту в МИД Швеции.
Посольство РФ в Швеции подверглось нападению дронов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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