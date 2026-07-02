Посольство России регулярно запрашивало у Швеции расследование ЧП с БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России регулярно запрашивает у Швеции проведение расследований нападений дронов, но пока без конкретных результатов.

Дипмиссия подверглось очередному нападению дронов, в связи с чем была направлена нота в МИД Швеции.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посольство России регулярно запрашивает Швецию о расследовании нападений дронов, ни одно из них не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Стокгольме.

"К сожалению, несмотря на наши регулярные обращения к шведским властям с требованием провести всестороннее расследование и обеспечить надлежащую защиту российских объектов в соответствии с международными обязательствами Швеции, до настоящего времени ни одно из расследований не привело к каким-либо конкретным результатам", - сообщили агентству в посольстве.