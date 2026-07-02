Россия направила в ООН материалы по теракту ВСУ в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ Материалы по трагедии в Старобельске направили в ООН.

В ближайшее время будут также предоставлены документы по примененному оружию, хронологии ударов и результатам расследования.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Материалы по трагедии в Старобельске направили в ООН, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.

Отмечается, что омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич

« "Отдельным пунктом обсуждения стали события в Старобельске. Яна Лантратова сообщила, что подготовлены материалы по трагедии для международных правозащитных органов и уже направлены запросы в органы ООН", — говорится в публикации.

В ближайшее время будет также предоставлена дополнительная документация по примененному оружию, хронологии ударов и результатам расследования.

В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.