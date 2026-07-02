Рейтинг@Mail.ru
Россия направила в ООН материалы по теракту ВСУ в Старобельске - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 02.07.2026 (обновлено: 19:26 02.07.2026)
Россия направила в ООН материалы по теракту ВСУ в Старобельске

Россия направила в ООН материалы по атаке ВСУ на Старобельск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Материалы по трагедии в Старобельске направили в ООН.
  • В ближайшее время будут также предоставлены документы по примененному оружию, хронологии ударов и результатам расследования.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Материалы по трагедии в Старобельске направили в ООН, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.
Отмечается, что омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.
Захарова прослезилась, показывая фото детей, погибших в Старобельске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Захарова прослезилась, показывая фото детей, погибших в Старобельске
4 июня, 11:11
«

"Отдельным пунктом обсуждения стали события в Старобельске. Яна Лантратова сообщила, что подготовлены материалы по трагедии для международных правозащитных органов и уже направлены запросы в органы ООН", — говорится в публикации.

В ближайшее время будет также предоставлена дополнительная документация по примененному оружию, хронологии ударов и результатам расследования.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Президент Владимир Путин отметил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. После этого российская армия нанесла удар возмездия по целям, связанным с военным руководством Украины, с применением ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против россиян
Вчера, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНСтаробельскМирьяна СполяричЯна ЛантратоваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала