Аппарат Лантратовой и МККК нашли более тысячи пленных российских солдат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Благодаря сотрудничеству аппарата российского омбудсмена с Международным Комитетом Красного Креста выявлено свыше 1700 россиян, находившихся в плену на Украине.
- Более тысячи из них уже возвращены домой.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 1 700 россиян, находившихся в плену на Украине, было выявлено благодаря сотрудничеству аппарата российского омбудсмена с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Отмечается, что Лантратова провела рабочую встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
"Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать свыше 1 7000 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, более тысячи из них уже возвращены домой", - говорится в сообщении.