Аппарат Лантратовой и МККК нашли более тысячи пленных российских солдат

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 1 700 россиян, находившихся в плену на Украине, было выявлено благодаря сотрудничеству аппарата российского омбудсмена с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

"Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать свыше 1 7000 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, более тысячи из них уже возвращены домой", - говорится в сообщении.