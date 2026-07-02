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Аппарат Лантратовой и МККК нашли более тысячи пленных российских солдат - РИА Новости, 02.07.2026
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18:44 02.07.2026 (обновлено: 19:02 02.07.2026)
Аппарат Лантратовой и МККК нашли более тысячи пленных российских солдат

Аппарат Лантратовой и МККК нашли более 1,7 пленных российских солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Благодаря сотрудничеству аппарата российского омбудсмена с Международным Комитетом Красного Креста выявлено свыше 1700 россиян, находившихся в плену на Украине.
  • Более тысячи из них уже возвращены домой.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 1 700 россиян, находившихся в плену на Украине, было выявлено благодаря сотрудничеству аппарата российского омбудсмена с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Отмечается, что Лантратова провела рабочую встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
"Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать свыше 1 7000 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, более тысячи из них уже возвращены домой", - говорится в сообщении.
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