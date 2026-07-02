Этот поезд ушел: Россию сто раз предупреждали, но она не послушалась

В последние дни у западной аудитории, не избалованной хорошими новостями, небольшая передышка и повод для тихой гаденькой радости, во многом связанной с Россией.

Как заявил министр энергетики США, объемы перевозок нефти через Ормузский пролив "полностью восстановлены до уровня, существовавшего до начала конфликта".

Это радостно подтвердили в BBC: "Цены на нефть упали до уровней, невиданных с начала иранской войны". Действительно, цены на Brent в какой-то момент опустились до 73 долларов за баррель — и западные СМИ начали разгонять очень приятный слоган: "Открытие Ормуза исключило из цены на нефть военную премию". В общем, вечеринка продолжается!

Понятное дело, что сейчас все цены резко упадут, все проблемы исчезнут, а Россия останется без дополнительных нефтяных доходов и навсегда вернется в состояние ржавой бензоколонки для любителей винтажа.

Правда, для полного счастья нужна какая-то доказательная база, но вот с ней возникли проблемы.

Дело в том, что почти одновременно были опубликованы несколько прогнозов по поводу спроса на нефть в горизонте до 2040-2050 годов — и прогнозы эти, мягко говоря, не бьются друг с другом от слова "совсем".

С одной стороны, Мировое энергетическое агентство (МЭА) сильно урезало свои прогнозы потребления нефти на этот год и заявило, что в 2027-м на рынке будет просто нереальный переизбыток предложения и лишней нефти ожидается столько, что за нее будут еще и доплачивать. А дальше — посмотрим.

Примерно эта же позиция отражается в прогнозе от Bloomberg NEF, согласно которому в перспективе до 2040 года спрос на нефть упадет — в первую очередь за счет автомобильного и авиационного транспорта, который будет приводиться в движение только электричеством и телевидением.

В то же время прогноз спроса на нефть от ОПЕК показывает, что в горизонте до 2050-го ожидается "устойчивый рост мирового спроса до 124 миллионов баррелей в сутки без признаков достижения пика", то есть выше только звезды. При этом среди основных драйверов — те же самые автомобили и самолеты.

Давайте попробуем разобраться, кто прав и не прав в этой драме "Пиф-паф", и решим, кто в этой пьесе Россия — заяц или охотник. Для этого нужно волевым решением отвести горящий взор от сегодняшних новостей и сконцентрироваться на вечном, то есть на долгосрочных макроэкономических трендах.

Как известно, спрос на нефть является производной от глобального энергопотребления, и оно почему-то совершенно не ориентируется на радостные заявления из Вашингтона. Например, расчеты агентства McKinsey показывают, что спрос на энергию в мире к 2050 году как минимум удвоится, а скорее всего — утроится и рост будет обеспечиваться в основном за счет спроса в развивающихся странах.

Параллельно с этим становится очевидно, что нестабильная ситуация с Ормузским проливом навсегда перекроила мировую энергетическую карту и стратегии основных потребителей нефти и нефтепродуктов.

Милый пример, показывающий шаткость прогнозов о "дешевой нефти навсегда" и "окончании кризиса": 17 июня, после заявления Трампа о том, что "война с Ираном может возобновиться, если он будет недоволен", цены на нефть мгновенно выросли на один процент, 29 июня цены выросли еще на один процент после взаимных ударов Ирана и США, а позавчера Израиль предупредил о "возможном возобновлении войны с Ираном в течение 48 часов", отчего цены опять вздрогнули и поползли вверх.

Ормуз больше никогда не будет гарантированно безопасным, а поставки нефти по нему — предсказуемыми, и именно поэтому сейчас сбываются прогнозы экспертов о том, что теперь в глазах потребителей нефти главное — не ее цена в моменте, а надежность поставок. Таким образом, кардинально меняются и топливная экономика, и логистика.

По данным российского Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК, в обозримом будущем все будет решаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), на который в 2025 году приходилось более 58 процентов мирового импорта сырой нефти и который с 2023-го является главным драйвером глобального потребления нефти, обеспечив более 80 процентов всего мирового прироста.

Так вот, по мнению российских экспертов, "даже если Ормузский пролив полностью откроется, некоторые из новых торговых маршрутов, созданных во время кризиса, сохранятся в качестве стратегической альтернативы" и "российское сырье будет играть в дальнейшем ключевую роль в диверсификации поставок для стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом", так как именно стабильные поставки из России "дают возможность планировать экономическое развитие на десятилетия вперед".

"Рыночек" подтверждает: по данным Bloomberg, в июне нефтяной экспорт России, теперь ориентированный на Глобальный Юг, достиг максимума с начала года, а поставки нефти азиатским клиентам России выросли до 3,73 миллиона баррелей в день — нового максимума с 2022-го. В минувшем месяце доходы России от экспорта нефти в мае составили почти 21 миллиард долларов, что на 8,18 миллиарда выше, чем в мае прошлого года.

Поэтому неудивительно, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что "ситуация на мировых энергетических рынках чрезвычайно волатильная", но "стабильность экономики России обеспечена, несмотря на (временное) падение мировых цен на нефть".

Вывод простой: паровозик из Ромашково с дешевой нефтью ушел навсегда. России вечно пеняли, что нефть — это фу и вообще стыдно торговать сырьем, когда вокруг уже один ИИ.