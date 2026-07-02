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Использование цифрового рубля будет добровольным, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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21:56 02.07.2026 (обновлено: 23:25 02.07.2026)
Использование цифрового рубля будет добровольным, заявила Набиуллина

Набиуллина: россияне сами решат, использовать ли им цифровой рубль

© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Набиуллина заявила, что россияне сами решат, использовать им цифровой рубль или нет.
  • Регулятор видит потенциал использования цифрового рубля в бизнесе и международных платежах.
  • Крупнейшие банки России обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Россияне сами решат, использовать им цифровой рубль или нет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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"Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии: в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

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По словам Набиуллиной, такие же мифы возникали при введении карты "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП). Она отметила, что регулятор видит потенциал использования цифрового рубля в бизнесе и международных платежах.
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"Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать. Многие центральные банки многих очень стран собираются вводить, и некоторые уже вводят цифровые валюты центральных банков, поэтому мы здесь не уникальны никоим образом", — отметила глава ЦБ.

Над проектом цифрового рубля начали работать в 2021 году. Новая форма валюты не отменяет и не заменяет наличные и безналичные деньги, а лишь дополняет. С 1 сентября расчеты в ней появятся в крупнейших финансовых и кредитных организациях, затем обязанность ввести цифровой рубль распространят и на остальных.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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