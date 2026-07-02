Использование цифрового рубля будет добровольным, заявила Набиуллина

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"Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии: в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".