В России проверили условия содержания четырех тысяч украинских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ Лантратова провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.

В рамках сотрудничества с МККК проверены условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в России были проверены российским омбудсменом, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

"В рамках мониторинга уже проверены условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях", - отметили в пресс-службе.