В России проверили условия содержания четырех тысяч украинских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лантратова провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
- В рамках сотрудничества с МККК проверены условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в России были проверены российским омбудсменом, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Лантратова в четверг провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, на которой обсудили решения по установлению местонахождения пропавших без вести, посещению и проверке условий содержания военнопленных.
"В рамках мониторинга уже проверены условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях", - отметили в пресс-службе.
По итогам проверок было установлено, что условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов.