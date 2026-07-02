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В России проверили условия содержания четырех тысяч украинских военных - РИА Новости, 02.07.2026
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18:57 02.07.2026 (обновлено: 21:12 02.07.2026)
В России проверили условия содержания четырех тысяч украинских военных

В РФ омбудсмен проверила условия содержания более 4 тысяч украинских военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
  • В рамках сотрудничества с МККК проверены условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в России были проверены российским омбудсменом, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Лантратова в четверг провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, на которой обсудили решения по установлению местонахождения пропавших без вести, посещению и проверке условий содержания военнопленных.
"В рамках мониторинга уже проверены условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях", - отметили в пресс-службе.
По итогам проверок было установлено, что условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов.
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