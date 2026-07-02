Более 14 тысяч топазов и гранатов обнаружили таможенники в сумке у иностранца, вылетавшего в Индию

Более 14 тысяч топазов и гранатов обнаружили таможенники в сумке у иностранца, вылетавшего в Индию

Иностранец пытался вывезти из России более 14 тысяч ювелирных камней

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту «Шереметьево» иностранец пытался вывезти в Индию более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов.

Общая стоимость задержанных полудрагоценных камней составляет 10 миллионов рублей.

Ведомство рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из России в Индию более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов на 10 миллионов рублей, но был задержан в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба ФТС России.

« "Шереметьевские таможенники пресекли незаконный вывоз более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов стоимостью 10 миллионов рублей. Полудрагоценные камни пытался вывезти в Дели (Индия) иностранный гражданин", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, во время досмотра с помощью рентген-аппарата инспекторы обнаружили в ручной клади 37-летнего мужчины коробку, в которой были зип-пакеты с минералами различных цветов и размеров. Пассажир назвал минералы изделиями из стекла, которые лишь похожи на полудрагоценные камни, отмечает пресс-служба.

"Однако экспертиза установила, что это натуральные топазы и гранаты различных видов огранки – груша, овал, круг, кушон", - сказали в ведомстве.