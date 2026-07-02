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Иностранец пытался вывезти из России более 14 тысяч ювелирных камней - РИА Новости, 02.07.2026
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16:47 02.07.2026
Иностранец пытался вывезти из России более 14 тысяч ювелирных камней

В Шереметьево задержали иностранца, пытавшегося вывезти в Индию топазы и гранаты

© Фото : ФТС РоссииБолее 14 тысяч топазов и гранатов обнаружили таможенники в сумке у иностранца, вылетавшего в Индию
Более 14 тысяч топазов и гранатов обнаружили таможенники в сумке у иностранца, вылетавшего в Индию - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : ФТС России
Более 14 тысяч топазов и гранатов обнаружили таможенники в сумке у иностранца, вылетавшего в Индию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Шереметьево» иностранец пытался вывезти в Индию более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов.
  • Общая стоимость задержанных полудрагоценных камней составляет 10 миллионов рублей.
  • Ведомство рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из России в Индию более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов на 10 миллионов рублей, но был задержан в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба ФТС России.
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"Шереметьевские таможенники пресекли незаконный вывоз более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов стоимостью 10 миллионов рублей. Полудрагоценные камни пытался вывезти в Дели (Индия) иностранный гражданин", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, во время досмотра с помощью рентген-аппарата инспекторы обнаружили в ручной клади 37-летнего мужчины коробку, в которой были зип-пакеты с минералами различных цветов и размеров. Пассажир назвал минералы изделиями из стекла, которые лишь похожи на полудрагоценные камни, отмечает пресс-служба.
"Однако экспертиза установила, что это натуральные топазы и гранаты различных видов огранки – груша, овал, круг, кушон", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. По этой статье мужчине может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияИндияШереметьево (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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