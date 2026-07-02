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"Россия сегодня" осветит Международный фестиваль молодежи на 30 языках - РИА Новости, 02.07.2026
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15:10 02.07.2026 (обновлено: 17:39 02.07.2026)
"Россия сегодня" осветит Международный фестиваль молодежи на 30 языках

"Россия сегодня" осветит события Международного фестиваля молодежи на 30 языках

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Дмитрий Иванов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный директор АНО Дирекция Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Дмитрий Иванов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИА "Россия сегодня" будет освещать Международный фестиваль молодежи на 30 языках.
  • РИА Новости и Sputnik — генеральный и информационный партнеры мероприятия, которое пройдет в Екатеринбурге в сентябре.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" осветит на 30 языках события Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре, сообщил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
В четверг агентство и АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" подписали соглашение о сотрудничестве для совместного освещения мероприятия.
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"Мы как медиагруппа, где РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Екатеринбурге, а Sputnik — информационный партнер, сделаем все, чтобы на трех десятках языков осветить это грандиозное событие в Екатеринбурге", — сказал Киселев.

Гендиректор отметил, что для него фестивальное движение имеет особое значение. Он рассказал, что был участником первого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР в 1957 году еще ребенком, а затем и фестиваля 1985-го уже в качестве журналиста.
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"Важное дело в современном мире — это солидарность молодежи и студентов. Я уверен, в Екатеринбурге будет возможность поговорить друг с другом подрастающему поколению и построить контуры будущего мира. Я счастлив как генеральный директор медиагруппы "России сегодня" участвовать в столь благородном деле", — добавил Киселев.

Генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Дмитрий Иванов, в свою очередь, поблагодарил агентство за сотрудничество.
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"Я, конечно, не сомневаюсь, что фестиваль совместно нашей большой командой мы проведем на достойном, на хорошем уровне. И самое важное, что информация о нем будет распространена как внутри страны, так и за ее пределами посредством той инфраструктуры, тех возможностей, которые есть у медиагруппы", — отметил он.​

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге 11-17 сентября. Он объединит десять тысяч участников из 190 стран.
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