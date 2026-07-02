"Россия сегодня" осветит Международный фестиваль молодежи на 30 языках

- МИА "Россия сегодня" будет освещать Международный фестиваль молодежи на 30 языках.
- РИА Новости и Sputnik — генеральный и информационный партнеры мероприятия, которое пройдет в Екатеринбурге в сентябре.
"Мы как медиагруппа, где РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Екатеринбурге, а Sputnik — информационный партнер, сделаем все, чтобы на трех десятках языков осветить это грандиозное событие в Екатеринбурге", — сказал Киселев.
"Важное дело в современном мире — это солидарность молодежи и студентов. Я уверен, в Екатеринбурге будет возможность поговорить друг с другом подрастающему поколению и построить контуры будущего мира. Я счастлив как генеральный директор медиагруппы "России сегодня" участвовать в столь благородном деле", — добавил Киселев.
"Я, конечно, не сомневаюсь, что фестиваль совместно нашей большой командой мы проведем на достойном, на хорошем уровне. И самое важное, что информация о нем будет распространена как внутри страны, так и за ее пределами посредством той инфраструктуры, тех возможностей, которые есть у медиагруппы", — отметил он.