Рейтинг@Mail.ru
Российская дипмиссия оценила ход расследования провокаций с БПЛА в Швеции - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 02.07.2026 (обновлено: 11:04 02.07.2026)
Российская дипмиссия оценила ход расследования провокаций с БПЛА в Швеции

Дипмиссия: Швеция лишь формально фиксирует атаки дронов на посольство РФ

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведские правоохранители лишь формально фиксируют нападения дронов на посольство России в Стокгольме, не доводя расследования до результатов.
  • Дипмиссия указала, что власти Швеции обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных диппредставительств на своей территории в соответствии с Венской конвенцией.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шведские правоохранители только формально фиксируют нападения дронов на посольство РФ в Стокгольме, однако к результатам расследование не приводит, заявила дипмиссия после очередного нападения.
"Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер… На деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки более чем за два года, так и не привело", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.
Вид на город Марсель во Франции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Генконсул рассказал о рисках нападения на здание дипмиссии России в Марселе
12 июня, 05:12
В посольстве указали, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях власти Швеции обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных диппредставительств на своей территории.
Предыдущее нападение с использованием дрона на российское загранучреждение в Швеции произошло 8 ноября 2025 года. Тогда была сброшена краска на торговое представительство России.
В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что росзагранучреждения в Швеции с мая 2024 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Посол в Стокгольме высказался о заявлениях властей Швеции о России
1 июля, 02:01
 
В миреСтокгольм (город)РоссияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала