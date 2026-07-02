Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шведские правоохранители лишь формально фиксируют нападения дронов на посольство России в Стокгольме, не доводя расследования до результатов.
- Дипмиссия указала, что власти Швеции обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных диппредставительств на своей территории в соответствии с Венской конвенцией.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шведские правоохранители только формально фиксируют нападения дронов на посольство РФ в Стокгольме, однако к результатам расследование не приводит, заявила дипмиссия после очередного нападения.
"Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер… На деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки более чем за два года, так и не привело", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве указали, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях власти Швеции обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных диппредставительств на своей территории.
Предыдущее нападение с использованием дрона на российское загранучреждение в Швеции произошло 8 ноября 2025 года. Тогда была сброшена краска на торговое представительство России.
В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что росзагранучреждения в Швеции с мая 2024 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование.