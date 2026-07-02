Гендиректор "ГЛОНАСС" сообщил о сроках внедрения "красной кнопки" для БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- АО «ГЛОНАСС» и ГК «Элемент» разрабатывают механизм для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации.
- Функция идентификации будет реализована с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».
- Массовое внедрение механизма принудительной остановки беспилотников возможно к 2030 году после формирования необходимой нормативной базы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Массовое внедрение механизма принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в России возможно к 2030 году по итогам формирования необходимой нормативной базы, сообщил РИА Новости гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Ранее в четверг газета "Ведомости" написала о совместной разработке АО "ГЛОНАСС" и ГК "Элемент" механизма для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации. Уточнялось, что "красная кнопка" станет функцией идентификации с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" и может быть подключена к любому гражданскому беспилотнику.
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"По итогам формирования необходимой нормативной базы массовое внедрение технологии возможно к 2030 году", - прокомментировал Райкевич.
Он уточнил, что в 2026 году будет обеспечена технологическая готовность информирования операторов, после чего разработчики займутся автоматизацией механизма и отработкой алгоритмов безопасной остановки беспилотников во всех средах - на земеле, воде и в воздухе.