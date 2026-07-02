Гендиректор "ГЛОНАСС" сообщил о сроках внедрения "красной кнопки" для БПЛА

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Массовое внедрение механизма принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в России возможно к 2030 году по итогам формирования необходимой нормативной базы, сообщил РИА Новости гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Он уточнил, что в 2026 году будет обеспечена технологическая готовность информирования операторов, после чего разработчики займутся автоматизацией механизма и отработкой алгоритмов безопасной остановки беспилотников во всех средах - на земеле, воде и в воздухе.