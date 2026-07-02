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Гендиректор "ГЛОНАСС" сообщил о сроках внедрения "красной кнопки" для БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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09:14 02.07.2026
Гендиректор "ГЛОНАСС" сообщил о сроках внедрения "красной кнопки" для БПЛА

Райкевич: массовое внедрение "красной кнопки" для БПЛА в РФ возможно к 2030 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич
Генеральный директор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АО «ГЛОНАСС» и ГК «Элемент» разрабатывают механизм для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации.
  • Функция идентификации будет реализована с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».
  • Массовое внедрение механизма принудительной остановки беспилотников возможно к 2030 году после формирования необходимой нормативной базы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Массовое внедрение механизма принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в России возможно к 2030 году по итогам формирования необходимой нормативной базы, сообщил РИА Новости гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Ранее в четверг газета "Ведомости" написала о совместной разработке АО "ГЛОНАСС" и ГК "Элемент" механизма для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации. Уточнялось, что "красная кнопка" станет функцией идентификации с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" и может быть подключена к любому гражданскому беспилотнику.
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"По итогам формирования необходимой нормативной базы массовое внедрение технологии возможно к 2030 году", - прокомментировал Райкевич.
Он уточнил, что в 2026 году будет обеспечена технологическая готовность информирования операторов, после чего разработчики займутся автоматизацией механизма и отработкой алгоритмов безопасной остановки беспилотников во всех средах - на земеле, воде и в воздухе.
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ОбществоРоссияАлексей РайкевичЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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