В "Росатоме" рассказали, как выявляют навыки, необходимые работникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Госкорпорация "Росатом" организует ежегодный чемпионат рабочих и инженерных профессий AtomSkills на основе методики WorldSkills с 2016 года.

AtomSkills стал одним из крупнейших в мире чемпионатов, который проводится по 44 компетенциям и объединяет порядка 2 тысяч профессионалов.

Он помогает определить лучших молодых специалистов и понять, какие навыки понадобятся работникам российской атомной индустрии в будущем.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Росатом" уделяет особое внимание системной подготовке новых специалистов для атомной отрасли России, в том числе благодаря ежегодному чемпионату рабочих и инженерных профессий AtomSkills, который помогает не только определить лучших молодых специалистов в конкретном направлении, но и понять, какие навыки понадобятся работникам российской атомной индустрии в будущем, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Корпоративная академия Росатома" Юлия Ужакина.

AtomSkills — ежегодный чемпионат рабочих и инженерных профессий, который организует госкорпорация " Росатом " на основе методики WorldSkills с 2016 года. Первый чемпионат проходил в десяти компетенциях при участии около 450 специалистов и экспертов отрасли. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире чемпионатов, который проводится по 44 компетенциям, трем лигам (лига профессионалов, студенческая лига, международная лига) и объединяет порядка 2 тысяч профессионалов: работники атомной отрасли, студенты учебных заведений, а также команды крупных российских промышленных компаний, среди которых РЖД , "Сибур", "Евраз", Газпром, Роскосмос и другие.

С 2023 года чемпионат проводится в международном формате, в нем принимали участие представители из Турции, Бангладеш, Узбекистана, Кубы, Боливии и других стран. Отборочные этапы проходят в дивизионах "Росатома", а также в опорных вузах отрасли. Одиннадцатый чемпионат AtomSkills проходил в Екатеринбурге 31 марта - 5 апреля.

"Когда WorldSkills "завезли" в Россию, никто толком не понимал, что это такое и зачем это нужно. И первую команду "Росатома" на российский WorldSkills мы собрали, что называется, с миру по нитке. Но очень быстро стало понятно, что люди, которые защищают флаг госкорпорации на каких-либо чемпионатах, должны быть действительно лучшими в своих направлениях", - отметила Ужакина.

Возможность выбора лучших из лучших должна обеспечивать образовательная система, добавила Ужакина. "Для нее мы должны уже из вузов брать подготовленных людей, причем хорошо было бы, чтобы они и в школе уже что-то умели делать руками - ведь просто натаскать уже довольно взрослого человека, скажем, на сварку нет вообще никакого смысла", - пояснила она.

Поэтому идея чемпионата WorldSkills была взята за основу как механизм замера мастерства лучших специалистов, и под этот механизм выстраивалась образовательная система. Она основана на том что, прежде всего, любое универсальное задание чемпионата AtomSkills должно быть жестко привязано к производственной повестке "Росатома".

"Допустим, речь идет о сварке конкретных изделий, используемых на объектах использования атомной энергии. То есть все участники должны показать, что они крутые высокопроизводительные профессионалы в своей области, а сам чемпионат AtomSkills тем самым демонстрирует передний край производства в российской атомной отрасли", - сказала Ужакина.

Она отметила, что AtomSkills стал "прожектором", который ярко высвечивает то, какие навыки понадобятся работникам российской атомной индустрии в будущем. На прошедшем в 2026 году чемпионате были представлены 44 производственные компетенции "Росатома".

"Но очевидно, что не за горами появление новых навыков. Эти навыки сейчас могут быть не такими массовыми, но они обязательно окажутся востребованы через не такое уж большое время - через 5-10 лет", - подчеркнула Ужакина.

По ее словам, ценность AtomSkills еще и в том, что он показывает, куда надо профессионально расти его участникам, в том числе победителям и призерам. Дело в том, что предлагаемые им задания очень сложные, они предполагают, что участники должны не просто подтвердить свой производственный уровень, но и "прыгнуть выше головы", отметила собеседница агентства.

Эксперты AtomSkills, которые на площадке чемпионата выступают в качестве судей, приходят в систему образования "Росатома" преподавать необходимые вещи, ликвидировать пробелы, выявленные в ходе чемпионата, пояснила Ужакина.

"Честно говоря, я не знаю ни одной другой корпорации, которые проводят даже крупные чемпионаты рабочих профессий, и у которых работает подобная обратная связь. У "Росатома" это есть", - отметила она.

По ее словам, еще одна составляющая, которая сильно отличает AtomSkills от WorldSkills – то, что сами участники чемпионата рабочих и инженерных профессий "Росатома" выдвигают много инициатив, благодаря чему возникают самые настоящие производственные экспертные сообщества.

Ужакина добавила, что после AtomSkills его участники регулярно общаются по каким-то конкретным производственным проблемам. Более того, по ее словам, у участников чемпионата по возвращении на предприятие появляется "технологическая дерзость", они не боятся браться за сложные задачи, а также поощряют своих молодых коллег за это.

Конкретные примеры из практики "Росатома" есть – так, на заводе "Атоммаш" в Волгодонске были реализованы уникальные подходы в сварке, отметила она.

Ужакина назвала и социальные эффекты от проведения чемпионата AtomSkills. "Если сравнивать, с чего начинался AtomSkills и какой он сейчас, что он дал атомной отрасли, то результаты, конечно, разительные. Чемпионат очень многое дал с точки зрения повышения инженерной и рабочей культуры на местах", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в "традиционно мужские" профессии начали приходить девушки. "Есть уже девушки-сварщицы, появились девочки-станочницы, работающие на различных станках. Это замечательно, и мы это всячески приветствуем", - отметила она.

Желающих попробовать свои силы в AtomSkills очень много – так, что даже приходится проводить отбор среди претендентов на участие, сказала Ужакина.

"Попасть на чемпионат студенту - это просто вытащить счастливый билет. Для них это круто потому, что они потом пишут в свое портфолио, в свое резюме, что он победитель, призер, финалист AtomSkills и так далее. Мы и школьников начали звать на чемпионат, начали рассказывать им, как это здорово – сваривать швы корпусов реакторов, как здорово на станке работать", - отметила она.

Со школьниками работают наставники – носители конкретной профессии, мастера высшего класса, добавила Ужакина. "Приятно видеть, как потом молодежь, например, 18-летние студенты колледжа, берутся готовить своих товарищей", - сказала она.

Что касается победителей и призеров AtomSkills, то они тоже учат своих коллег на производстве, отметила Ужакина. "И прямой эффект от такого обучения мы видим – производительность обучающихся молодых ребят резко возрастает. Ведь человек, прошедший AtomSkills, рассказывает и показывает то, что ни в каких учебниках, скажем, по сварке просто не передать. И конкретные замеры у нас есть", - добавила она.

По словам Ужакиной, опыт AtomSkills будет очень полезен международным партнерам "Росатома". "Мы это видим. Нам хочется, чтобы китайские, индийские специалисты проверяли свои силы на наших заданиях. Международную составляющую мы точно будем развивать", - сказала она.