В Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим опасности атаки БПЛА отменили в Ивановской области.
- Режим ввели днем в среду, он продлился более 22 часов.
БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Ивановской области, сообщает правительство региона со ссылкой на оперштаб.
"Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Режим опасности атаки БПЛА был введен в регионе в среду днем. Он продлился более 22 часов.
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