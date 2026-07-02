В Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА

БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Ивановской области, сообщает правительство региона со ссылкой на оперштаб.

Режим опасности атаки БПЛА был введен в регионе в среду днем. Он продлился более 22 часов.