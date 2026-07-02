Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 02.07.2026
В Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА

На всей территории Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ПВО
Боевое дежурство расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режим опасности атаки БПЛА отменили в Ивановской области.
  • Режим ввели днем в среду, он продлился более 22 часов.
БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Ивановской области, сообщает правительство региона со ссылкой на оперштаб.
"Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Режим опасности атаки БПЛА был введен в регионе в среду днем. Он продлился более 22 часов.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских БПЛА
Вчера, 07:41
 
БезопасностьИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала