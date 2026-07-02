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СМИ: в ФРГ хотят расширить полномочия спецслужб на фоне якобы угрозы России - РИА Новости, 02.07.2026
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17:08 02.07.2026
СМИ: в ФРГ хотят расширить полномочия спецслужб на фоне якобы угрозы России

Reuters: в ФРГ хотят расширить полномочия спецслужб из-за якобы угрозы РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство Германии на фоне якобы исходящей от России угрозы намерено значительно расширить полномочия спецслужб, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на законопроект федерального министерства внутренних дел.
"Правительство Германии на фоне российской угрозы инициировало масштабную реформу немецких спецслужб... В соответствии с законопроектом Федеральному ведомству по охране конституции (BfV) и Федеральной разведывательной службе (BND) в будущем будет разрешено, к примеру, активное вмешательство для борьбы с противниками", - пишет агентство.
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Согласно законопроекту, впервые спецслужбы смогут, например, нарушать работу инфраструктуры злоумышленников или целенаправленно распространять дезинформацию. В рамках новых полномочий ведомства получат возможность не только осуществлять разведку, но и скрыто вмешиваться при особых угрозах, особенно в киберпространстве. В случае "угроз, требующих значительного наблюдения", спецслужбам будет разрешено получать доступ к IT-системам злоумышленников, чтобы выявлять их инфраструктуру и методы.
По-новому регулируется использование государственных троянских программ для проведения онлайн-обысков и для мониторинга телекоммуникаций у источника. Кроме того, более детально формулируются правила использования осведомителей. Исключения в будущем должны позволить, например, задействовать несовершеннолетних в возрасте от 16 лет для раскрытия самых серьезных угроз. Также планируется реорганизовать надзор за органами безопасности и создать на федеральном уровне Независимый совет по контролю.
"Правительство ссылается на обострившуюся ситуацию в сфере безопасности, в частности, из-за кибератак и гибридного влияния из-за рубежа", - пишет агентство.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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