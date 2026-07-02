Российские металлурги раскрыли секрет работы рельсов в аномальную жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские металлурги производят рельсы с учетом ГОСТа для умеренного и холодного климата, чтобы предотвратить их деформацию в аномальную жару и холодную погоду.

Рабочий диапазон температур для российских рельсов — от –60 до +45 градусов, но они могут сохранять работоспособность при температурах от –70 до +50 градусов.

При температуре выше +35 градусов удлинение рельсов компенсируется специальными уравнительными устройствами, установленными в определенных местах бесстыкового пути.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские металлурги производят рельсы с учетом ГОСТа для умеренного и холодного климата, чтобы не допустить их деформации в аномальную жару и холодную погоду, также для предотвращения искривления рельсов используются специальные компенсирующие устройства на путях, рассказали РИА Новости в "Евразе".

Российские рельсы, в том числе производства "Евраз", имеют климатическое исполнение УХЛ1 - умеренный и холодный климат по ГОСТу. Их рабочий диапазон температур — от -60 до +45 градусов. При этом, существует еще и запас прочности, при котором рельсы могут сохранять работоспособность при температурах от -70 и +50 градусов. Этот запас закладывается не при производстве рельсов, а в проект пути на основе уже имеющихся свойств продукции.

Кроме того, используемый при производстве ГОСТ также учитывает дополнительный нагрев рельсов от солнечного излучения - до +30 к температуре окружающей среды. Это значит, что теоретически рельсы могут нагреваться до +80 градусов, при этом не теряя основных свойств.

"Устойчивость пути обеспечивается способностью рельсов работать в предварительно напряженном состоянии при минусовых температурах. Принятые в России нормы температурного закрепления пути составляют более высокие значения, чем средние климатические, и поэтому при температуре до +35 градусов рельсы всегда находятся в растянутом положении", - сказали в компании.

Кроме того, в "Еразе" отметили, что все конструкции пути и стрелочных переводов в России учитывают условия резко континентального климата.

Согласно российским нормам при превышении порога в +35 градусов удлинение рельсов компенсируется специальными уравнительными устройствами, которые устанавливаются в строго обозначенных местах бесстыкового пути: перед мостами и тоннелями, а также другими искусственными сооружениями и в местах с переменной поперечной жесткостью пути, уточнили в "Евразе".

А вот использование специальной отражающей окраски рельсов для снижения нагрева, исходя из исторической практики, оказалось неэффективным, отметили в компании.