Рейтинг@Mail.ru
Российские металлурги раскрыли секрет работы рельсов в аномальную жару - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 02.07.2026
Российские металлурги раскрыли секрет работы рельсов в аномальную жару

"Евраз": чтобы рельсы не искривлялись, используются специальные устройства

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкСтенд компании "Евраз"
Стенд компании Евраз - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Евраз". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские металлурги производят рельсы с учетом ГОСТа для умеренного и холодного климата, чтобы предотвратить их деформацию в аномальную жару и холодную погоду.
  • Рабочий диапазон температур для российских рельсов — от –60 до +45 градусов, но они могут сохранять работоспособность при температурах от –70 до +50 градусов.
  • При температуре выше +35 градусов удлинение рельсов компенсируется специальными уравнительными устройствами, установленными в определенных местах бесстыкового пути.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские металлурги производят рельсы с учетом ГОСТа для умеренного и холодного климата, чтобы не допустить их деформации в аномальную жару и холодную погоду, также для предотвращения искривления рельсов используются специальные компенсирующие устройства на путях, рассказали РИА Новости в "Евразе".
Российские рельсы, в том числе производства "Евраз", имеют климатическое исполнение УХЛ1 - умеренный и холодный климат по ГОСТу. Их рабочий диапазон температур — от -60 до +45 градусов. При этом, существует еще и запас прочности, при котором рельсы могут сохранять работоспособность при температурах от -70 и +50 градусов. Этот запас закладывается не при производстве рельсов, а в проект пути на основе уже имеющихся свойств продукции.
Вид из кабины пассажирского электропоезда на рельсы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В РЖД рассказали, плавятся ли рельсы в жару
30 июня, 00:17
Кроме того, используемый при производстве ГОСТ также учитывает дополнительный нагрев рельсов от солнечного излучения - до +30 к температуре окружающей среды. Это значит, что теоретически рельсы могут нагреваться до +80 градусов, при этом не теряя основных свойств.
"Устойчивость пути обеспечивается способностью рельсов работать в предварительно напряженном состоянии при минусовых температурах. Принятые в России нормы температурного закрепления пути составляют более высокие значения, чем средние климатические, и поэтому при температуре до +35 градусов рельсы всегда находятся в растянутом положении", - сказали в компании.
Кроме того, в "Еразе" отметили, что все конструкции пути и стрелочных переводов в России учитывают условия резко континентального климата.
Согласно российским нормам при превышении порога в +35 градусов удлинение рельсов компенсируется специальными уравнительными устройствами, которые устанавливаются в строго обозначенных местах бесстыкового пути: перед мостами и тоннелями, а также другими искусственными сооружениями и в местах с переменной поперечной жесткостью пути, уточнили в "Евразе".
А вот использование специальной отражающей окраски рельсов для снижения нагрева, исходя из исторической практики, оказалось неэффективным, отметили в компании.
Как уточняют в "Евразе", российские рельсы рассчитаны на предельные внешние воздействия, не превышающие 10% от номинала, без потери работоспособности и достигнутых свойств. Также они приспособлены к экстремальным воздействиям - более 10% от номинальных условий, однако в таком случае проводится обязательная оценка технического состояния для установления возможных ограничений в эксплуатации.
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Очевидец рассказал о лопнувшей рельсе на месте ЧП с поездом под Ульяновском
3 апреля, 12:00
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала