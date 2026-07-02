Краткий пересказ от РИА ИИ Разведслужбы вооруженных сил США в середине прошлого века высказывали беспокойство из-за частых появлений неопознанных летающих объектов.

В уведомлении от 1948 года директор разведки ВВС США потребовал расследовать случаи появления "летающих дисков" и немедленно сообщать о них.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Разведслужбы вооруженных сил США еще в середине прошлого века высказывали беспокойство в связи с частыми появлениями неопознанных летающих объектов, следует из опубликованных Пентагоном документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В четверг, 2 июля, празднуется Международный день НЛО, или День уфолога. Он посвящен изучению явлений, которые не имеют логического объяснения, и объектов якобы внеземного происхождения.

"Директор разведки ВВС США проинформировал министерство флота о том, что цикл повторяющихся появлений "летающих дисков" становится заметным и что начало нового цикла неизбежно. Он потребовал, чтобы о любых подобных столкновениях сообщалось как можно быстрее и чтобы эти явления были расследованы", - говорится в рассекреченном уведомлении от 1948 года.

В документе, разосланном командирам подразделений американских ВМС, также просят немедленно докладывать обо всех случаях появления "летающих дисков или других неопознанных летающих объектов", в идеале - с приложенными фотоматериалами.