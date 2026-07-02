Рейтинг@Mail.ru
Разведку ВС США еще в 1948 году беспокоили частые появления НЛО - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 02.07.2026

Разведку ВС США еще в 1948 году беспокоили частые появления НЛО

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведслужбы вооруженных сил США в середине прошлого века высказывали беспокойство из-за частых появлений неопознанных летающих объектов.
  • В уведомлении от 1948 года директор разведки ВВС США потребовал расследовать случаи появления "летающих дисков" и немедленно сообщать о них.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Разведслужбы вооруженных сил США еще в середине прошлого века высказывали беспокойство в связи с частыми появлениями неопознанных летающих объектов, следует из опубликованных Пентагоном документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В четверг, 2 июля, празднуется Международный день НЛО, или День уфолога. Он посвящен изучению явлений, которые не имеют логического объяснения, и объектов якобы внеземного происхождения.
Посетители Международного музея НЛО в США - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Разведку США просили скрывать информацию об НЛО, чтобы не пугать общество
12 июня, 18:50
"Директор разведки ВВС США проинформировал министерство флота о том, что цикл повторяющихся появлений "летающих дисков" становится заметным и что начало нового цикла неизбежно. Он потребовал, чтобы о любых подобных столкновениях сообщалось как можно быстрее и чтобы эти явления были расследованы", - говорится в рассекреченном уведомлении от 1948 года.
В документе, разосланном командирам подразделений американских ВМС, также просят немедленно докладывать обо всех случаях появления "летающих дисков или других неопознанных летающих объектов", в идеале - с приложенными фотоматериалами.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель. Последний набор документов был опубликован 12 июня.
Кадр видео, где виден необъяснимый объект - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Ярче солнца". В США рассказали о странной находке в новых файлах об НЛО
22 мая, 20:57
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала