Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БпС обязаны немедленно оповещать группу разминирования, если дрон упал на подконтрольной им территории.
- Отработка сценариев с падением дронов — неотъемлемая часть подготовки будущих операторов БПЛА.
- Эффективная поддержка российских штурмовых подразделений в зоне спецоперации обеспечивается слаженной работой расчетов БпС.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчеты БпС (беспилотных систем) оповещают группу разминирования при падении дрона для исключения угроз и утечки комплектующих, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Хакер.
"Если беспилотник упал на территории противника, то специальных мер не требуется, но если аппарат оказался на нашей стороне, расчёт обязан немедленно оповестить группу разминирования: это критически важно, чтобы исключить угрозу для своих бойцов и не дать комплектующим попасть в руки врага", - подчеркнул Хакер.
По словам военнослужащего, который на данный момент является инструктором БпС, отработка таких сценариев — неотъемлемая часть подготовки будущих операторов БПЛА, так как тактика применения российских дронов в зоне СВО строится на сочетании удалённого управления, тщательной маскировки позиций, гибкой смены дислокации и чёткого алгоритма действий в нештатных ситуациях.
"Именно такая слаженная работа обеспечивает эффективную поддержку российских штурмовых подразделений в зоне спецоперации и одновременно позволяет сохранять боеспособность самих расчётов БпС", — отметил он.
Хакер добавил, что, несомненно, в самих штурмовых подразделениях также используются беспилотники, но для решения локальных задач, преимущественно разведывательного характера. Поэтому тщательная подготовка специалистов отряда БпС помогает российским бойцам с каждым днём освобождать всё больше территорий в зоне СВО.