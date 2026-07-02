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Военный рассказал, как действуют расчеты БпС при падении БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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22:54 02.07.2026 (обновлено: 22:55 02.07.2026)
Военный рассказал, как действуют расчеты БпС при падении БПЛА

Расчеты БпС оповещают группу разминирования при падении дрона

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты БпС обязаны немедленно оповещать группу разминирования, если дрон упал на подконтрольной им территории.
  • Отработка сценариев с падением дронов — неотъемлемая часть подготовки будущих операторов БПЛА.
  • Эффективная поддержка российских штурмовых подразделений в зоне спецоперации обеспечивается слаженной работой расчетов БпС.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчеты БпС (беспилотных систем) оповещают группу разминирования при падении дрона для исключения угроз и утечки комплектующих, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Хакер.
"Если беспилотник упал на территории противника, то специальных мер не требуется, но если аппарат оказался на нашей стороне, расчёт обязан немедленно оповестить группу разминирования: это критически важно, чтобы исключить угрозу для своих бойцов и не дать комплектующим попасть в руки врага", - подчеркнул Хакер.
По словам военнослужащего, который на данный момент является инструктором БпС, отработка таких сценариев — неотъемлемая часть подготовки будущих операторов БПЛА, так как тактика применения российских дронов в зоне СВО строится на сочетании удалённого управления, тщательной маскировки позиций, гибкой смены дислокации и чёткого алгоритма действий в нештатных ситуациях.
"Именно такая слаженная работа обеспечивает эффективную поддержку российских штурмовых подразделений в зоне спецоперации и одновременно позволяет сохранять боеспособность самих расчётов БпС", — отметил он.
Хакер добавил, что, несомненно, в самих штурмовых подразделениях также используются беспилотники, но для решения локальных задач, преимущественно разведывательного характера. Поэтому тщательная подготовка специалистов отряда БпС помогает российским бойцам с каждым днём освобождать всё больше территорий в зоне СВО.
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