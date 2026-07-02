Военный рассказал, как действуют расчеты БпС при падении БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты БпС обязаны немедленно оповещать группу разминирования, если дрон упал на подконтрольной им территории.

Отработка сценариев с падением дронов — неотъемлемая часть подготовки будущих операторов БПЛА.

Эффективная поддержка российских штурмовых подразделений в зоне спецоперации обеспечивается слаженной работой расчетов БпС.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расчеты БпС (беспилотных систем) оповещают группу разминирования при падении дрона для исключения угроз и утечки комплектующих, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Хакер.

"Если беспилотник упал на территории противника, то специальных мер не требуется, но если аппарат оказался на нашей стороне, расчёт обязан немедленно оповестить группу разминирования: это критически важно, чтобы исключить угрозу для своих бойцов и не дать комплектующим попасть в руки врага", - подчеркнул Хакер.

По словам военнослужащего, который на данный момент является инструктором БпС, отработка таких сценариев — неотъемлемая часть подготовки будущих операторов БПЛА, так как тактика применения российских дронов в зоне СВО строится на сочетании удалённого управления, тщательной маскировки позиций, гибкой смены дислокации и чёткого алгоритма действий в нештатных ситуациях.

"Именно такая слаженная работа обеспечивает эффективную поддержку российских штурмовых подразделений в зоне спецоперации и одновременно позволяет сохранять боеспособность самих расчётов БпС", — отметил он.