Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний по поставке ракет Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в невыполнении обещаний по поставке ракет Украине.

Он заявил, что у Украины нет нужного количества ракет для сбивания российских ракет, и привел в пример Норвегию, которая не поставила обещанные 200 ракет.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в невыполнении обещаний по поставке ракет Украине.

Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.

"Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали... Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами", - приводит комментарий Зеленского украинское издание "Новости.LIVE".

Он назвал несправедливым, что Киев пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом еще должен делать все, чтобы Украине их передали.

В качестве примера Зеленский привел Норвегию, которая, по его словам, заявляла о готовности оплатить 200 ракет, но ни одна из них не пришла.

Он также пожаловался, что у Украины нет нужного количества ракет, чтобы сбивать российские.