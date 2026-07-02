Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в невыполнении обещаний по поставке ракет Украине.
- Он заявил, что у Украины нет нужного количества ракет для сбивания российских ракет, и привел в пример Норвегию, которая не поставила обещанные 200 ракет.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в невыполнении обещаний по поставке ракет Украине.
"Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали... Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами", - приводит комментарий Зеленского украинское издание "Новости.LIVE".
Он назвал несправедливым, что Киев пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом еще должен делать все, чтобы Украине их передали.
В качестве примера Зеленский привел Норвегию, которая, по его словам, заявляла о готовности оплатить 200 ракет, но ни одна из них не пришла.
Он также пожаловался, что у Украины нет нужного количества ракет, чтобы сбивать российские.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.