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Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний по поставке ракет Киеву - РИА Новости, 02.07.2026
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19:34 02.07.2026
Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний по поставке ракет Киеву

Зеленский обвинил западных партнеров в невыполнении обещаний по поставке ракет

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в невыполнении обещаний по поставке ракет Украине.
  • Он заявил, что у Украины нет нужного количества ракет для сбивания российских ракет, и привел в пример Норвегию, которая не поставила обещанные 200 ракет.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в невыполнении обещаний по поставке ракет Украине.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
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"Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали... Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами", - приводит комментарий Зеленского украинское издание "Новости.LIVE".
Он назвал несправедливым, что Киев пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом еще должен делать все, чтобы Украине их передали.
В качестве примера Зеленский привел Норвегию, которая, по его словам, заявляла о готовности оплатить 200 ракет, но ни одна из них не пришла.
Он также пожаловался, что у Украины нет нужного количества ракет, чтобы сбивать российские.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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