Более 18 тысяч рабочих мест создали особые экономические зоны Подмосковья

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковные особые экономические зоны (ОЭЗ) создали 18,2 тысячи рабочих мест за время своей работы, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это показатель включает как рабочие места, созданные резидентами ОЭЗ, так и те, что были созданы управляющими компаниями.

"На предприятиях резидентов подмосковных ОЭЗ создано более 17,8 тысячи рабочих мест, деятельность управляющих компаний обеспечивает более 400 сотрудников. Абсолютным лидером по числу созданных новых рабочих мест является ОЭЗ "Дубна", — уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Зампред уточнила, что здесь показатель превысил 11 тысяч, из которых более 10,7 тысячи рабочих мест приходятся на долю резидентов. Только за первый квартал 2026 года резиденты ОЭЗ "Дубна" создали 270 новых рабочих мест.