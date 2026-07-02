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Более 18 тысяч рабочих мест создали особые экономические зоны Подмосковья - РИА Новости, 02.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:00 02.07.2026
Более 18 тысяч рабочих мест создали особые экономические зоны Подмосковья

Подмосковные ОЭЗ создали 18,2 тысячи рабочих мест за время работы

© Фото : Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиОЭЗ "Дубна"
ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
ОЭЗ "Дубна". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковные особые экономические зоны (ОЭЗ) создали 18,2 тысячи рабочих мест за время своей работы, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Это показатель включает как рабочие места, созданные резидентами ОЭЗ, так и те, что были созданы управляющими компаниями.
"На предприятиях резидентов подмосковных ОЭЗ создано более 17,8 тысячи рабочих мест, деятельность управляющих компаний обеспечивает более 400 сотрудников. Абсолютным лидером по числу созданных новых рабочих мест является ОЭЗ "Дубна", — уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред уточнила, что здесь показатель превысил 11 тысяч, из которых более 10,7 тысячи рабочих мест приходятся на долю резидентов. Только за первый квартал 2026 года резиденты ОЭЗ "Дубна" создали 270 новых рабочих мест.
В регионе действует шесть особых экономических зон: "Дубна", "Ступино Квадрат", "Исток", "Кашира", "Максимиха" и "Большой Серпухов". Резидентами этих площадок являются более 200 компаний.
 
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