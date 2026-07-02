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Россияне назвали красные флаги своих руководителей - РИА Новости, 02.07.2026
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06:07 02.07.2026 (обновлено: 07:30 02.07.2026)
Россияне назвали красные флаги своих руководителей

Hh.ru: чаще всего сотрудникам не нравится агрессия руководителей

© iStock.com / Bojan89Девушка во время работы в офисе
Девушка во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© iStock.com / Bojan89
Девушка во время работы в офисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чаще всего сотрудникам российских компаний не нравится агрессивное поведение руководителей, говорится в исследовании hh.ru и Dream Job.
  • Главный риск для HR-бренда компании создают такие проявления, как токсичность, обесценивание, некомпетентность, несправедливость и фаворитизм, при столкновении с которыми сотрудники чаще говорят об уходе и меньше рекомендуют работодателя.
  • Чаще всего на руководителей жалуются сотрудники сферы общественной деятельности, благотворительности и НКО, а минимальный уровень недовольства зафиксирован в телекоме.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Чаще всего сотрудникам российских компаний не нравится в своих руководителях агрессивное поведение, нарушение личных границ и обесценивание, говорится в совместном исследовании аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job (есть в распоряжении РИА Новости).
"В отзывах сотрудников о руководителях выделяется восемь типов негативных сигналов. Самый частый из них - агрессия руководителя, она встречается в 13,31% отзывов", - говорится в исследовании.
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Также в отзывах о руководстве упоминают такие негативные проявления, как: нарушение границ (1,94% всех отзывов), токсичность (1,02%), обесценивание (0,86%), некомпетентность руководителя (0,77%), несправедливость (0,64%), микроменеджмент (0,62%) и фаворитизм (0,5%).
Примечательно, что среди тех сотрудников, которые столкнулись с агрессией со стороны руководства, большинство готовы это терпеть и даже рекомендовать компанию. А вот главный риск для HR-бренда компании - ее репутации и образа в глазах соискателей и сотрудников - создают более редкие маркеры: токсичность, обесценивание, некомпетентность, несправедливость и фаворитизм.
"В этих группах об уходе говорят более 80% сотрудников, а готовность рекомендовать работодателя снижается до 11-25%", - отметили аналитики.
Люди, которые столкнулись с нарушением границ, говорят об уходе в 74,4% случаев, хотя при этом 39,2% готовы терпеть такое, а треть - рекомендовать работодателя. Речь об увольнении ведут 76,9% столкнувшихся с микроменеджентом.
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"В отраслевом разрезе чаще всего на руководителей жалуются сотрудники сферы общественной деятельности, благотворительности и НКО - 35,2% от всего объема негатива. Далее идут искусство и культура - 32,04%, а также образование - 31,6%. Минимальный уровень недовольства руководителями зафиксирован в телекоме - 22,1%", - отметили аналитики.
Кроме того авторы исследования выяснили, что во время поиска работы решающее значение для 45% соискателей имеет публичный статус топ-менеджмента - он формирует доверие к компании и чувство гордости за нее. Также 48,2% специалистов вдохновляет открытость будущего начальника. Еще люди пытаются заранее понять, как в команде принято говорить о задачах, развитии и результате, изучая статьи, соцсети компании и отзывы. Информационный вакуум часто воспринимается как плохой знак.
"Кандидат может прийти в компанию ради зарплаты, условий или громкого имени на рынке, но решение остаться надолго зависит от того, найдет ли он в лице руководителя профессиональную опору, поддержку и признание", - говорит основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.
Исследование проводилось на основании анализа выборки из 350,2 тысячи отзывов с упоминанием руководства за 2025-2026 годы, а также опроса 2032 российских соискателей, который проходил с 30 июля по 1 августа 2025 года.
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