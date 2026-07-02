ПВО уничтожила 100 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА.
- Дроны сбиты над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России в четверг.
"В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", — следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18