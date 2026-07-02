В Калужской области уничтожили пять БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Боровским округом и на окраине Обнинска.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Боровским округом и на окраине Обнинска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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"Силами ПВО уничтожены пять БПЛА над территориями Боровского муниципального округа и на окраине города Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах работают оперативные группы.
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