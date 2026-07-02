Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России уничтожили семь украинских БПЛА над Калужской областью.
- По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семь украинских БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны России накануне вечером и минувшей ночью над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Барятинского, Износковского, Думиничского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
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22 июня 2022, 17:18