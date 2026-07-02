Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских БПЛА над территорией России.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 17 областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 1 июля до 07.00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18