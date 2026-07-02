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Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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07:41 02.07.2026 (обновлено: 09:48 02.07.2026)
Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь сбили 327 украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских БПЛА над территорией России.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями 17 областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 1 июля до 07.00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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