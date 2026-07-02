В небе над Тульской областью уничтожили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Тульской областью уничтожен украинский беспилотник.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В небе над Тульской областью еще 1 украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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