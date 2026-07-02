В Ростовской области за ночь уничтожили более 25 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в Ростовской области уничтожено более 25 БПЛА.
- Беспилотники были сбиты в шести районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 25 БПЛА уничтожено в шести районах Ростовской области минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
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22 июня 2022, 17:18