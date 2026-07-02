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Путин поддержал обращение калининградского губернатора о поставках топлива - РИА Новости, 02.07.2026
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18:25 02.07.2026
Путин поддержал обращение калининградского губернатора о поставках топлива

Песков: Путин поддержал обращение о поставке топлива для Калининградской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области.
  • Президент России также одобрил просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора", - сказал Песков журналистам.
По его словам, президент поддержал и просьбу "о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области". Песков отметил, что это традиционная форма субсидирования. "Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда", - сообщил представитель Кремля и подчеркнул, что "все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России".
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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