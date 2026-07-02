Путин поддержал обращение калининградского губернатора о поставках топлива

По его словам, президент поддержал и просьбу "о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области". Песков отметил, что это традиционная форма субсидирования. "Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда", - сообщил представитель Кремля и подчеркнул, что "все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России".