Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский выступил с предложением об ограничении боевых действий четырьмя регионами, что, по мнению Military China, свидетельствует о проигрыше ВСУ.
- Президент России Владимир Путин отметил, что такой шаг стал бы облегчением для ВСУ, однако в планы Москвы не входит спасение киевского режима.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского об ограничении боевых действий только четырьмя регионами показала, что ВСУ проигрывают, пишет Military China.
«
"Киев выступил с предложениями в адрес Москвы, однако Путин отклонил их. Украина понимает, что дальнобойные удары не смогут переломить ситуацию на поле боя в его пользу, и что они уступают по эффективности российским. Поэтому главной целью киевского режима является завоевание общественной поддержки с помощью показных успехов, которые требуют огромных затрат, но при этом не приближают победу ВСУ", — говорится в публикации.
В воскресенье президент России Владимир Путин во время беседы с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным рассказал, что с Украины звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что такой шаг стал бы облегчением для ВСУ, однако в планы Москвы не входит спасение киевского режима.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
Путин прокомментировал письмо Зеленского
23 июня, 14:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>