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СМИ забили тревогу из-за ответа Путина на наглое требование Зеленского - РИА Новости, 02.07.2026
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СМИ забили тревогу из-за ответа Путина на наглое требование Зеленского

Military China: просьба Зеленского к Путину показала, что ВСУ проигрывают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский выступил с предложением об ограничении боевых действий четырьмя регионами, что, по мнению Military China, свидетельствует о проигрыше ВСУ.
  • Президент России Владимир Путин отметил, что такой шаг стал бы облегчением для ВСУ, однако в планы Москвы не входит спасение киевского режима.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского об ограничении боевых действий только четырьмя регионами показала, что ВСУ проигрывают, пишет Military China.
«
"Киев выступил с предложениями в адрес Москвы, однако Путин отклонил их. Украина понимает, что дальнобойные удары не смогут переломить ситуацию на поле боя в его пользу, и что они уступают по эффективности российским. Поэтому главной целью киевского режима является завоевание общественной поддержки с помощью показных успехов, которые требуют огромных затрат, но при этом не приближают победу ВСУ", — говорится в публикации.
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В воскресенье президент России Владимир Путин во время беседы с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным рассказал, что с Украины звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что такой шаг стал бы облегчением для ВСУ, однако в планы Москвы не входит спасение киевского режима.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
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