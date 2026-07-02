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"Киев выступил с предложениями в адрес Москвы, однако Путин отклонил их. Украина понимает, что дальнобойные удары не смогут переломить ситуацию на поле боя в его пользу, и что они уступают по эффективности российским. Поэтому главной целью киевского режима является завоевание общественной поддержки с помощью показных успехов, которые требуют огромных затрат, но при этом не приближают победу ВСУ", — говорится в публикации.