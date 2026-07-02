Путин поддержал продление госпрограммы развития Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поддержал продление программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года.
- За последние 12 лет в областной бюджет перечислено свыше 415 миллиардов рублей на строительство крупных и социально значимых объектов.
- С 2014 года в Калининградской области введено в эксплуатацию 220 проектов в рамках программы развития.
КАЛИНИНГРАД, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал продление программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Путин в четверг принял Беспрозванных в Кремле.
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"Доложил о текущей ситуации в регионе, по всем вопросам получил поддержку, в том числе, президент поддержал продление госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" до 2036 года", - написал Беспрозванных на платформе "Макс".
Он отметил, что для региона созданы специальные условия. Через программу область получает помощь в финансировании многих проектов. Так, за последние 12 лет в областной бюджет перечислено свыше 415 миллиардов рублей на строительство крупных и социально значимых объектов - поликлиник и больниц, школ и детских садов, спортивных сооружений и театра эстрады в Светлогорске. Один из последних проектов - поликлиника на Сельме. Сейчас медцентр в Советске.
"Сделан огромный вклад в развитие логистики, энергетической безопасности, транспортной инфраструктуры. Всего с 2014 года по ней введено 220 проектов… Калининградская область всегда была в центре особого внимания президента. При любых сложностях всегда чувствуем поддержку… Глава государства передал всем калининградцам поздравление с предстоящим 80-летием нашей области!", - добавил Беспозванных.