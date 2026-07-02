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Путин поддержал продление госпрограммы развития Калининградской области - РИА Новости, 02.07.2026
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15:45 02.07.2026 (обновлено: 18:31 02.07.2026)
Путин поддержал продление госпрограммы развития Калининградской области

Путин продлил госпрограмму развития Калининградской области до 2036 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поддержал продление программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года.
  • За последние 12 лет в областной бюджет перечислено свыше 415 миллиардов рублей на строительство крупных и социально значимых объектов.
  • С 2014 года в Калининградской области введено в эксплуатацию 220 проектов в рамках программы развития.
КАЛИНИНГРАД, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал продление программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Путин в четверг принял Беспрозванных в Кремле.
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"Доложил о текущей ситуации в регионе, по всем вопросам получил поддержку, в том числе, президент поддержал продление госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" до 2036 года", - написал Беспрозванных на платформе "Макс".
Он отметил, что для региона созданы специальные условия. Через программу область получает помощь в финансировании многих проектов. Так, за последние 12 лет в областной бюджет перечислено свыше 415 миллиардов рублей на строительство крупных и социально значимых объектов - поликлиник и больниц, школ и детских садов, спортивных сооружений и театра эстрады в Светлогорске. Один из последних проектов - поликлиника на Сельме. Сейчас медцентр в Советске.
"Сделан огромный вклад в развитие логистики, энергетической безопасности, транспортной инфраструктуры. Всего с 2014 года по ней введено 220 проектов… Калининградская область всегда была в центре особого внимания президента. При любых сложностях всегда чувствуем поддержку… Глава государства передал всем калининградцам поздравление с предстоящим 80-летием нашей области!", - добавил Беспозванных.
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Калининградская областьРоссияСветлогорскВладимир ПутинАлексей Беспрозванных
 
 
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