Путин поддержал продление госпрограммы развития Калининградской области

"Сделан огромный вклад в развитие логистики, энергетической безопасности, транспортной инфраструктуры. Всего с 2014 года по ней введено 220 проектов… Калининградская область всегда была в центре особого внимания президента. При любых сложностях всегда чувствуем поддержку… Глава государства передал всем калининградцам поздравление с предстоящим 80-летием нашей области!", - добавил Беспозванных.