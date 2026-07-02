Власти будут делать все для развития Калининградской области, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в Кремле.
- Путин заявил, что власти России будут делать все для реализации планов развития Калининградской области.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти России будут делать все для реализации всех планов развития Калининградской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в четверг встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в Кремле. Путин отметил, что благодаря труду и таланту калининградцы добиваются серьезных успехов в социально-экономическом развитии региона по всем направлениям.
"Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности", - сказал Путин.
Глава государства в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по вопросам социально-экономического развития региона.