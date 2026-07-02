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Власти будут делать все для развития Калининградской области, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2026
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14:04 02.07.2026 (обновлено: 14:30 02.07.2026)
Власти будут делать все для развития Калининградской области, заявил Путин

Путин: власти РФ будут делать все для развития Калининградской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве. 2 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в Кремле.
  • Путин заявил, что власти России будут делать все для реализации планов развития Калининградской области.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти России будут делать все для реализации всех планов развития Калининградской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в четверг встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в Кремле. Путин отметил, что благодаря труду и таланту калининградцы добиваются серьезных успехов в социально-экономическом развитии региона по всем направлениям.
"Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности", - сказал Путин.
Глава государства в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по вопросам социально-экономического развития региона.
Встреча Путина с губернатором Калининградской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Путин обсудил с Беспрозванных вопросы развития Калининградской области
Вчера, 13:52
 
ПолитикаКалининградская областьВладимир ПутинАлексей БеспрозванныхРоссия
 
 
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