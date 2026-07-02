Путин и Герасимов встречаются практически ежедневно, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин практически ежедневно встречается с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым по вопросам, связанным с Украиной.
- Эти встречи обычно не освещаются телевидением.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым по Украине проходят практически ежедневно, но обычно не освещаются СМИ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Регулярно, тоже практически на ежедневной основе встречи (с Герасимовым по Украине - ред.) тоже проходят, но они обычно не освещаются телевидением", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.