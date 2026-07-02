Путин и Герасимов встречаются практически ежедневно, заявил Песков

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым по Украине проходят практически ежедневно, но обычно не освещаются СМИ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.