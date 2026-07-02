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Путин и Герасимов встречаются практически ежедневно, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2026
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11:54 02.07.2026
Путин и Герасимов встречаются практически ежедневно, заявил Песков

Песков: Путин и Герасимов встречаются практически ежедневно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин практически ежедневно встречается с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым по вопросам, связанным с Украиной.
  • Эти встречи обычно не освещаются телевидением.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым по Украине проходят практически ежедневно, но обычно не освещаются СМИ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Регулярно, тоже практически на ежедневной основе встречи (с Герасимовым по Украине - ред.) тоже проходят, но они обычно не освещаются телевидением", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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РоссияВалерий ГерасимовДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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